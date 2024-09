Europejskie Centrum Filmowe Camerimage w Toruniu coraz bliżej. Ruszył kolejny etap inwestycji

Ta inwestycja wywołuje mnóstwo emocji wśród mieszkańców Torunia. O szczegółach kolejnego etapu poinformował nas zastępca dyrektora ds. promocji, Roman Tondel. W skład ECF Camerimage wejdą:

centrum festiwalowe;

centrum edukacji;

przestrzeń wystawienniczo-targowa;

dom kina;

garaże podziemne.

W centralnej części budynku zaplanowano salę główną, która pomieści około 1500 osób. W centrum odbywać będą się również koncerty, spektakle teatralne, czy musicale. W związku z tym w projekcie uwzględniono także obrotową scenę oraz orkiestron. Łączna kubatura obiektu to 419 000 m3. Firmy zainteresowane realizacją drugiego etapu budowy mają czas do 30 września do godziny 11:00 na złożenie wniosków.

ECF Camerimage w Toruniu: Co nas czeka w kolejnych etapach?

Kolejne etapy procedury zapewnić mają wybór wykonawcy proponującego optymalne rozwiązania dla zaawansowanego technicznie projektu. Firmy, które przejdą pierwszy etap procedury zapoznają się z dokumentacją architektoniczną i będą miały szansę zgłosić do niej swoje uwagi, zadawać pytania oraz ew. zgłaszać propozycje zmian. Dialog konkurencyjny finalnie zakończy się złożeniem ofert przez zainteresowanie firmy.

W II etapie inwestycji realizowana będzie pozostała część siedziby ECFC. Obiekt liczył będzie dziewięć kondygnacji (5 pięter naziemnych, dwa półpiętra, 2 piętra podziemne), jego długość w części wschodniej to 127 metrów a zachodniej 172 metry, szerokość w części północnej 94 metry a w części południowej 172 m. Wysokość budynku zgodnie z projektem jest zmienna i zawiera się w przedziale od 6 do 30 metrów. Łączna kubatura obiektu to 419 000 m3, powierzchnia netto to 67 000 m2, a powierzchnia użytkowa 43 600 m2. W obiekcie znajdzie się 326 miejsc parkingowych oraz dodatkowo miejsca dla rowerów, motocykli i wozów transmisyjnych. Powierzchnia biologicznie czynna to 3300 m2.

Wizualizacje studia znajdziecie w galerii, którą umieszczamy nad tekstem!