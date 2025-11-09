Gabrysia nie doczekała urodzin i świąt. Tragiczna śmierć 4-letniej dziewczynki. Nowe informacje z prokuratury

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
Mariusz Korzus
2025-11-09 19:16

Gabrysia w grudniu 2025 r. skończyłaby 5 lat. Dla jej rodziców tegoroczne święta będę wyjątkowo smutne. Nie będę mogli cieszyć się z tego, jak ich córeczka rozpakowuje prezenty najpierw na urodziny, a potem - na święta. Dziewczynka straciła życie w strasznym wypadku. Doszło do niego w Dąbrowie Biskupiej koło Inowrocławia (woj. kujawsko-pomorskie). Śledczy wyjaśniają szczegóły tej tragedii.

Super Express Google News
  • Tragiczny wypadek w Dąbrowie Biskupiej odebrał życie 4-letniej Gabrysi, pogrążając rodzinę w żałobie.
  • Zderzenie bmw i forda fiesty, którym podróżowała dziewczynka z matką, miało tragiczne konsekwencje.
  • Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, a nagrania z monitoringu mają pomóc wyjaśnić przyczyny tej tragedii.
  • Jakie nowe fakty ujawni analiza monitoringu i co to oznacza dla kierowcy bmw?

We wtorek (4 listopada) w Dąbrowie Biskupiej, około godz. 19:30 osobowe bmw uderzyło w bok osobowego forda fiesta. Za kierownicą bmw siedział 36-letni Grzegorz. Za kierownicą forda 30-letnia Natalia. Oboje pochodzą z tej samej miejscowości.

Natalia jechała w fordzie fiesta razem ze swoją córeczką Gabrysią. Gdy na miejscu pojawiły się ratownicy medyczni i helikopter pogotowia medycznego, okazało się, że życie dziewczynki wisi na włosku. Niestety, po długiej reanimacji lekarze nie dali rady uratować Gabrysi. Jej mama w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Bydgoszczy.

W sprawie wypadku inowrocławska policja zamieściła na swojej oficjalnej stronie internetowej oficjalny komunikat. Czytamy w jego treści, że "policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia przyczyny oraz okoliczności tragicznego w skutkach wypadku drogowego".

- Po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych w Dąbrowie Biskupiej śmierć poniosło 4-letnie dziecko.Tym pierwszym jechał 36-letni mężczyzna, drugim 30-letnia kobieta z dzieckiem. Reanimowane dziecko nie przeżyło. Kobieta trafiła z obrażeniami do szpitala. Droga była zablokowana przez kilka godzin. Policjanci kierowali inne samochody na objazdy - napisali policjanci.

Jak podaje asp. sztab. Izabella Drobniecka z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, prowadzone jest śledztwo pod nadzorem prokuratury, które ma na celu ustalenie, jakie były okoliczności zdarzenia i jego przyczyny.

Cały wypadek nagrały kamery monitoringu. - Monitoring został zabezpieczony. Na nim widać jak jedzie jeden samochód, a drugi włącza się do ruchu. Tym jadącym jest bmw a włącza się do ruchu fiesta. Będzie analizowane to z jaką prędkością poruszał się kierowca BMW - mówi "Super Expressowi" prokurator Agnieszka Adamska - Okońska, zastępca Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: 6 osób zginęło, w tym 3 pieszych. To czarny punkt na mapie regionu

Sonda
Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie?

Polecany artykuł:

Tragiczny finał poszukiwań strażaka. Druhowie przekazali poruszającą wiadomość
Pierwszy w Polsce wywiad z Melindą Simmons, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce | GARDA
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK