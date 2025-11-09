Gabrysia nie doczekała urodzin i świąt. Tragiczna śmierć 4-letniej dziewczynki. Nowe informacje z prokuratury

Tragiczny wypadek w Dąbrowie Biskupiej odebrał życie 4-letniej Gabrysi, pogrążając rodzinę w żałobie.

Zderzenie bmw i forda fiesty, którym podróżowała dziewczynka z matką, miało tragiczne konsekwencje.

Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, a nagrania z monitoringu mają pomóc wyjaśnić przyczyny tej tragedii.

Jakie nowe fakty ujawni analiza monitoringu i co to oznacza dla kierowcy bmw?

We wtorek (4 listopada) w Dąbrowie Biskupiej, około godz. 19:30 osobowe bmw uderzyło w bok osobowego forda fiesta. Za kierownicą bmw siedział 36-letni Grzegorz. Za kierownicą forda 30-letnia Natalia. Oboje pochodzą z tej samej miejscowości.

Natalia jechała w fordzie fiesta razem ze swoją córeczką Gabrysią. Gdy na miejscu pojawiły się ratownicy medyczni i helikopter pogotowia medycznego, okazało się, że życie dziewczynki wisi na włosku. Niestety, po długiej reanimacji lekarze nie dali rady uratować Gabrysi. Jej mama w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Bydgoszczy.

W sprawie wypadku inowrocławska policja zamieściła na swojej oficjalnej stronie internetowej oficjalny komunikat. Czytamy w jego treści, że "policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia przyczyny oraz okoliczności tragicznego w skutkach wypadku drogowego".

- Po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych w Dąbrowie Biskupiej śmierć poniosło 4-letnie dziecko.Tym pierwszym jechał 36-letni mężczyzna, drugim 30-letnia kobieta z dzieckiem. Reanimowane dziecko nie przeżyło. Kobieta trafiła z obrażeniami do szpitala. Droga była zablokowana przez kilka godzin. Policjanci kierowali inne samochody na objazdy - napisali policjanci.

Jak podaje asp. sztab. Izabella Drobniecka z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, prowadzone jest śledztwo pod nadzorem prokuratury, które ma na celu ustalenie, jakie były okoliczności zdarzenia i jego przyczyny.

Cały wypadek nagrały kamery monitoringu. - Monitoring został zabezpieczony. Na nim widać jak jedzie jeden samochód, a drugi włącza się do ruchu. Tym jadącym jest bmw a włącza się do ruchu fiesta. Będzie analizowane to z jaką prędkością poruszał się kierowca BMW - mówi "Super Expressowi" prokurator Agnieszka Adamska - Okońska, zastępca Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy.

