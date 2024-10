W tej agencji we Włocławku działy się straszne rzeczy. Były strażnik i ksiądz oskarżeni

Z najnowszej prognozy IMGW na przełom października i listopada dowiadujemy się o zbliżającym się do kraju załamaniu pogody. - Jeszcze do końca miesiąca będzie dość ciepło, choć pochmuro i często również deszczowo - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warunki atmosferyczne mogą popsuć cmentarne porządki. Najwięcej deszczu spadnie w centralnej i wschodniej części kraju. Niestety, jeszcze mniej optymistycznie wyglądają prognozy na 1 listopada. Eksperci widzą co najmniej trzy problemy.

Pogoda 1 listopada. Deszcz ze śniegiem i wichury w prognozie pogody na Wszystkich Świętych

Jeszcze w połowie października, prognozy na 1 listopada wyglądały bardzo optymistycznie. Niestety, na kilkadziesiąt godzin przed dniem Wszystkich Świętych, analizy meteorologów zawierają przede wszystkim ostrzeżenia o opadach - i to nie tylko deszczu. To nie wszystko!

W całym kraju okresami pojawiać się będą przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem. W całej Polsce wiać będzie porywisty wiatr o prędkości do 65 km/h, na północy kraju do 85 km/h, a nad morzem nawet do 95 km/h - ostrzega IMGW w prognozie na Wszystkich Świętych.

Najgorszą pogodę synoptycy przewidują w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. To właśnie w tych rejonach może pojawić się deszcz ze śniegiem. Jeżeli wybieracie się na cmentarze, to ubierzcie się ciepło i zabierzcie ze sobą parasole.

Nowa pogoda na Wszystkich Świętych. Temperatura 1.11.2024

Temperatury, które będą z Polakami w dniu Wszystkich Świętych to prawdopodobnie jedyny pozytywny element prognozy na pierwszy dzień listopada. Niestety, nawet w tym przypadku mamy jedno znaczące "ale".

- Piątek to ostatni tak ciepły dzień w najbliższym czasie, bo maksymalnie prognozujemy od 10°C na północnym wschodzie do 16°C na południowym zachodzie. Odczuwalnie będzie jednak zdecydowanie chłodniej, bo w całej Polsce wiać będzie porywisty wiatr - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najcieplej powinno być na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Ciepłe kurtki powinni zabrać ze sobą mieszkańcy Suwalszczyzny.

Na dalszą część długiego weekendu zapowiadane jest konkretne załamanie pogody z deszczem ze śniegiem i śniegiem na nizinach. O szczegółach poinformujemy w serwisie "Super Expressu".