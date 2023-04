Mecz Apatora przełożony! Nie będzie weekendu w Krośnie

For Nature Solutions Apator Toruń w dobrych humorach planował udać się do Krosna. Drużyna Roberta Sawiny pokonała ebut.pl Stal Gorzów 47:43 i z optymizmem podchodziła do starcia z ambitnym beniaminkiem - Cellfast Wilkami Krosno. Plany trzeba będzie odłożyć, ponieważ zaplanowany na niedzielę mecz został przełożony. Komunikat w tej sprawie PGE Ekstraliga opublikowała w środę, 12 kwietnia. Znamy już nową datę, która z pewnością nie przypadnie do gustu kibicom, którzy planowali wyjazd na Podkarpacie.

Żużel: PGE Ekstraliga ogłasza nowy termin meczu Wilki Krosno - Apator Toruń

- W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, pracami budowlanymi i remontowymi, które nie pozwoliły na prawidłowe, zgodne z regulaminem przygotowanie toru w Krośnie do treningów i zawodów po okresie zimowym oraz niekorzystnymi prognozami na najbliższe dni, na wniosek organizatora Ekstraliga Żużlowa postanowiła odwołać mecz 2. rundy CELLFAST WILKI Krosno – FOR NATURE SOLUTIONS KS APATOR Toruń zaplanowany na dzień 16.04 - czytamy w komunikacie PGE Ekstraligi.

Nowy termin spotkania w Krośnie to 27 kwietnia, godzina 18:00. Transmisję na żywo zobaczymy w CANAL+ Sport 5 / CANAL+ Online.