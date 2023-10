Nie żyje ceniona profesorka z UMK w Toruniu. Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie

Gigant z Hollywood przyjedzie do Torunia. To dwukrotny laureat Oscara

Nie żyje Joanna Uscka-Kowalkowska z UMK w Toruniu

Przedstawiciele UMK w Toruniu ze smutkiem poinformowali, że 20 października odeszła od nas dr hab. Joanna Uscka-Kowalkowska, prof. UMK. Wykładowczyni urodziła się w listopadzie 1971 roku w Wąbrzeźnie, ale już od 1990 roku była związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, gdzie podjęła studia geograficzne. Pracę magisterską na temat zmienności zachmurzenia w Toruniu napisała w 1995 r. pod kierunkiem prof. dr. hab. Gabriela Wójcika. W 2019 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku na podstawie monografii pt. "Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966-2010". W tym samym roku została zatrudniona na stanowisku profesora uczelni.

Na koncie miała 125 publikacji, w tym dwie książki. Prowadziła wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe i seminaria dla studentów geografii, geoinformacji środowiskowej, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej oraz turystyki i rekreacji. Była promotorką 12 prac licencjackich. - Angażowała się także w popularyzację nauki podczas Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, inspirowała studentów i studentki Uniwersytetu Dziecięcego do zdobywania wiedzy oraz przygotowywała maturzystów i maturzystki do egzaminu dojrzałości podczas Repetytorium organizowanego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - czytamy we wspomnieniu na stronie UMK w Toruniu.

Była członkinią Polskiego Towarzystwa Geofizycznego i została uhonorowana złotą odznaką tego stowarzyszenia. Aktywnie działała również w Stowarzyszeniu Klimatologów Polskich oraz European Meteorological Society. Jej działalność naukowa wielokrotnie była doceniona Nagrodą Rektora UMK. W ubiegłym roku został złożony wniosek o Srebrny Krzyż Zasługi.

- Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 20 października po długiej i ciężkiej chorobie odeszła nasza koleżanka dr hab. Joanna Uscka-Kowalkowska, prof. UMK - napisali przedstawiciele Katedry Meteorologii i Klimatologii UMK w mediach społecznościowych.

Ceremonia pożegnalna rozpoczęła się w środę 25 października 2023 r. o godz. 9:30 w kaplicy przy kościele pw. Św. Antoniego na Wrzosach (ul. Św. Antoniego 4). Mszę świętą zaplanowano na godzinę 10:00. Po mszy odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Owsianej (Wrzosy). Rodzinie i bliskim zmarłej składamy wyrazy współczucia.