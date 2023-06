Niewiarygodne! Jednocześnie prowadził auto i... pił piwo. Policjant złapał się za głowę

Zrobił to aż 26 razy na terenie Torunia! W końcu złapała go policja

To kolejny odcinek serialu o walce policjantów z pijanymi kierowcami, ale tym razem kompletnie nieodpowiedzialny mężczyzna sam "wystawił się" funkcjonariuszowi. Jak to wyglądało we szczegółach? W środę (21 czerwca 2023 r.) stróż prawa z Rypina, a dokładniej z zespołu ds. wykroczeń - jadąc do pracy mijał kierowcę forda, który jadąc, trzymał w ręku butelkę piwa. Funkcjonariusz natychmiast zareagował, zawrócił swój pojazd i zatrzymał "osobówkę". - Jak się okazało, kierowca faktycznie popijał piwo. Policjant okazał swoją legitymację i zabrał kierowcy kluczyki, jednocześnie wezwał na miejsce patrol - informuje nas asp. Dorota Rupińska, oficer prasowa KPP w Rypinie.

Policjantka z Rypina dodaje, że kierowcą był 56-latek z tegoż miasta. Mężczyzna został doprowadzony do pobliskiej jednostki, gdzie zbadano mu stan trzeźwości. Stężenie alkoholu w organizmie mężczyzny wskazało wynik świadczący, że znajdował się po spożyciu, czyli popełnił wykroczenie. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i wręczyli wezwanie na przesłuchanie.

- 56-latek stanie przed sądem. Za takie wykroczenie grozi grzywna w wysokości od 2 500 do 30 000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat - podsumowuje oficer prasowa rypińskiej komendy. Nasza redakcja po raz kolejny apeluje do wszystkich czytelników - pod żadnym pozorem nie wsiadajcie za kierownicę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Takie nieodpowiedzialne zachowanie naraża innych uczestników ruchu na ogromne niebezpieczeństwo.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Czy jesteś za zaostrzeniem kar dla pijanych i naćpanych kierowców? TAK NIE Nie mam zdania w tej sprawie