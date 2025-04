Piękne słowa prezydenta po śmierci papieża Franciszka. "Człowiek dialogu, pokoju, otwartości"

Spis treści

Papież Franciszek nie żyje

Wstrząsające informacje o śmierci papieża Franciszka Watykan podał w Poniedziałek Wielkanocny. Ojciec Święty zmarł po walce z obustronnym zapaleniem płuc. Miał niespełna 89 lat. Jeszcze w niedzielę Jorge Bergoglio widział się z wiernymi i udzielił im błogosławieństwa. W Polsce wspominamy m.in. Światowe Dni Młodzieży z udziałem Franciszka.

- Moglibyśmy powiedzieć, że Światowy Dzień Młodzieży, rozpoczyna się dziś i trwać będzie jutro, w domu, bo od teraz to tam Jezus chce ciebie spotykać. Pan nie chce zostać tylko w tym pięknym mieście albo w miłych wspomnieniach, ale chce przyjść do twego domu, być obecnym w twoim codziennym życiu: w nauce, studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i marzeniach. Jakże się to Jemu podoba, aby to wszystko było Mu zaniesione w modlitwie - mówił do uczestników.

W polskich kościołach wierni modlą się o dar życia wiecznego dla papieża. Z wielu polskich miast płyną wyrazy współczucia. Piękne słowa przekazał m.in. prezydent Torunia Paweł Gulewski. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią.

Prezydent Torunia wspomina Franciszka

W poście, zamieszczonym na oficjalnym profilu prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego gospodarz grodu Kopernika przypomniał, Franciszek był duchowym przywódcą Kościoła, ale także człowiekiem dialogu, pokoju i otwartości, a dla wielu był symbolem nadziei, miłosierdzia i troski o najbardziej potrzebujących.

Przypominał, że w świecie pełnym podziałów zawsze jest miejsce na braterstwo i solidarność. Jego słowa i gesty wykraczały poza granice religii, inspirując także tych, którzy nie identyfikują się z wiarą katolicką. W imieniu mieszkańców Torunia składam wyrazy współczucia wszystkim, których ta śmierć dotknęła szczególnie. Łączymy się w zadumie i wdzięczności za życie i przesłanie Papieża Franciszka - napisał prezydent Gulewski.

Śmierć papieża oznacza konieczność wyboru nowej głowy Kościoła katolickiego. Decyzja w tej sprawie należy do kardynałów elektorów, czyli purpuratów, którzy nie ukończyli 80. roku życia i nie zostali pozbawieni prawa głosu. Więcej na ten temat przeczytacie w tym miejscu.