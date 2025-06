Mamy zdjęcia!

Podróżni w pociągu jak sardynki w puszce. Za takie miejsca zapłacili 20 zł więcej. "To był koszmar"

Mariusz Korzus | eitor 15:33

To dowód na to, że przejazdy koleją cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są potrzebne. Niestety dla nich, na własnej skórze przekonali się o tym pasażerowie, którzy w ostatni piątek (31 maja) wsiedli w Warszawie do pociągu PKP Intercity "Kujawiak", jadącego do Bydgoszczy. Kilkadziesiąt osób podróżowało na stojąco, a kilkanaście z nich stało w pierwszej klasie. Oni zapłacili za bilet o 20 złotych więcej niż ci, którzy stali na korytarzu w drugiej klasie. Nie rozumieli tego, czemu musieli zapłacić więcej.