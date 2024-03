Pogodowy zwrot akcji w Toruniu. Nagły powrót śniegu

Nie uwierzysz, z kim przyjaźnił się ojciec Rydzyk! Zwolennicy złapią się za głowy. "Do dziś są na Ty"

Luty był ładny, początek marca zresztą też. Było ciepło - nie tylko w Toruniu. Chociaż w kalendarzu panowała zima, to świeciło słoneczko. - Aż chciało się żyć - powtarzali mieszkańcy. We wtorek przyszedł nieoczekiwany zwrot akcji. Wszystko wskazuje na to, że dobre się skończyło. Od wczesnych godzin porannych, w grodzie Kopernika i w okolicach, z nieba spadają płatki śniegu. Raz pada mocniej, raz słabiej, są też przerwy.

Pogoda w Toruniu. Zima podnosi głowę

Nie trzeba być meteorologiem, aby wiedzieć, że to wszystko przez to, że nad Polskę napłynęło zimne powietrze. To ono - mieszając się z ciepłym powietrzem - spowodowało te opady śniegu.

Śnieg nie jest w tym wszystkim najgorszy. Po godzinie 10:00 temperatura w Toruniu wynosiła 2 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest zdecydowanie niższa. Nie tak miało być - pomyślało wielu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Luty nas rozpieścił. Ciepełko i słońce sprawiły, że zapomnieliśmy o zimie.

Niestety - o typowo wiosennej pogodzie niestety możemy na jakiś czas zapomnieć. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze dwa tygodnie marca będą zimne. Mało tego, w nocy mają być przymrozki. Zdaniem meteorologa i właściciela serwisu pogodawtoruniu.pl Rafała Maszewskiego - od czwartku (7 marca 2024) nocami temperatury będą spadać poniżej zera. W ciągu dnia nie będzie szans na dwucyfrowe wartości.

