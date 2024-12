Sportowe emocje

Pokonują 150 kilometrów dziennie, żeby być na treningach z Katią

Michał, Kamil i Igor po lekcjach w Grudziądzu wsiadają do samochodu i przyjeżdżają do Torunia. Jak rodzić nie może, to dzieciaki przyjadą do Torunia pociągiem. Ich kolega Benek ma bliżej, bo do Torunia dojeżdża z Chełmna. Cała czwórka to czołowi juniorzy w tenisie stołowym w Kujawsko-Pomorskiem. Do grodu Kopernika przyjeżdżają, bo chcą podbić Polskę. W tym mieście dzieciaki biała piłeczkę odbijają na sali przy ulicy Świętej Katarzyny w klubie KS Nowa Era. Tam treningi prowadzi Katia Sivakova. Jej wychowankowie z czterech ostatnich Mistrzostw Polski wrócili do Torunia z medalami.