Z tego miejsca zaznaczę, że poszukujemy Asystenta Trenera do naszej drużyny oraz Trenerów do innych roczników. Jako klub uczestniczymy w programie Certyfikacji PZPN. Wiąże się to z podniesionymi standardami szkoleniami. Do kategorii wiekowej U-13 z 16 zawodnikami może pracować 1 Trener, powyżej tej liczby (17 i więcej zawodników) sztab szkoleniowy tworzą Trener i Asystent Trenera. W klubie mamy aktualnie 9 drużyn (roczników), zaczynając od najmłodszych Skrzatów (rocznik 2019-2020) i kończąc na Juniorach młodszych (rocznik 2009). Zajęcia w klubie prowadzi aktualnie 12 Trenerów - wyjaśnia Maciej Wronkowski.