QUIZ. Legendarne teksty Siary z "Kilera". Pamiętasz je wszystkie?

Legendarne teksty Siary z "Kilera". Pamiętasz je wszystkie? Pytanie 1 z 10 Dokończ powiedzenie Siary: "Memory, find... Siara. I...." Załatwione Wszystko jasne Mamy to Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. Tym razem mamy dla was quiz dotyczący postaci Stefana "Siary" Siarzewskiego. Jego teksty w dwóch częściach "Kilera" to coś, co z pewnością wielu naszych czytelników kojarzy. Czy jesteście w stanie zdobyć komplet punktów? Do dzieła!