Ojciec Rydzyk chce przekonać do siebie młodszą część społeczeństwa. Jednym ze sposobów ma być organizowana przez jego uczelnię impreza pod hasłem "Sylwester z wartościami - Życie to COŚ WIĘCEJ!". Sylwester u Rydzyka potrwa aż cztery dni! W planach są m.in. zabawa przy muzyce, tańce, spotkania z zaproszonymi gośćmi, a także chwile refleksji, wspólna modlitwa i msza święta.

- Wielkimi krokami zbliża się zakończenie starego roku i przywitanie nowego. Jeżeli chcesz ten czas przeżyć w dobrej i wartościowej atmosferze to mamy dla ciebie doskonałą propozycję - przekonują organizatorzy na stronie AKSiM i załączają formularz zgłoszeniowy.

Sylwester u Rydzyka. Czterodniowa impreza pełna atrakcji za symboliczną cenę

Zabawa sylwestrowa na uczelni ojca Rydzyka rozpocznie się 29 grudnia i potrwa do 1 stycznia. Internauci nie kryli zaskoczenia, gdy organizatorzy ujawnili cenę wejściówek. Trzeba zapłacić zaledwie 150 zł! Środki mają pokryć koszty wyżywienia, pozostałe (w tym zakwaterowanie) uda się pokryć z funduszu 1,5 proc., przekazanego na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość. Oferta skierowana jest do młodzieży do 19 roku życia. Organizatorzy liczą, że atrakcyjna cena i bogaty program imprezy zapewnią dobrą frekwencję

Druga cześć 2023 roku jest bogata w ważne dla zakonnika wydarzenia. Na początku grudnia ojciec Rydzyk świętował 32. urodziny Radia Maryja, a w końcówce roku pochwalił się również książką pt. „Cud w Eterze: 30 lat istnienia Radia Maryja”. Znajdziemy w niej "wywiad-rzekę" autorstwa Małgorzaty Rutkowskiej i Daniela Pogorzelskiego z "Naszego Dziennika". Nasza redakcja zachęca do rozwiązania quizu o słynnym dyrektorze katolickiej rozgłośni.

