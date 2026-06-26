W piątek miała odebrać świadectwo. Szkoła żegna tragicznie zmarłą Amelkę. „Jej uśmiech i dobroć zostaną z nami na zawsze”

Szkoła w żałobie po śmierci Amelki

Placówka opublikowała na Facebooku poruszający wpis, w którym dyrekcja i nauczyciele żegnają swoją uczennicę.

"Z ogromnym smutkiem żegnamy Amelkę, uczennicę klasy VI naszej szkoły. Jej uśmiech, dobroć i obecność na zawsze pozostaną w naszej pamięci, a jej będzie nam bardzo brakować. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Spoczywaj w pokoju, Amelko"

Te słowa stały się symbolem bólu i pustki, jaka zapanowała wśród pedagogów i uczniów.

W komentarzach pod postem widać, jak wielką sympatią darzono dziewczynkę. Społeczność szkolna i mieszkańcy nie kryją łez, wspominając ją jako pogodną i ciepłą osobę.

„Śpij spokojnie, Aniołku”. Poruszające reakcje internautów

Pod wpisem szkoły pojawiły się dziesiątki komentarzy pełnych współczucia i niedowierzania:

„Serce pęka… za wcześnie. Śpij spokojnie Aniołku” „Niewyobrażalna tragedia. Wciąż nie wierzę, że to prawda…” „Była taka młoda, taka śliczna”

To głosy ludzi, którzy – choć wielu z nich nie znało Amelki osobiście – czują, że zginęło dziecko, które miało przed sobą całe życie.

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Ostatnie pożegnanie

W piątek, gdy jej rówieśnicy będą odbierać świadectwa, w szkolnej ławce Amelki zabraknie. Nauczyciele zapowiadają, że w placówce pojawi się symboliczne miejsce pamięci – zdjęcie dziewczynki, białe kwiaty i znicze.

Rodzina przygotowuje pogrzeb Amelki i jej mamy. Mieszkańcy Dąbia Kujawskiego oraz okolicznych miejscowości zapowiadają, że pojawią się tłumnie, by oddać im ostatni hołd.

Msza za dusze Amelki i jej mamy zostanie odprawiona w kościele parafialnym Dobre w sobotę, 27 czerwca o godz. 10:00.

Tragiczny wypadek, który wstrząsnął regionem

Do dramatu doszło we wtorek 23 czerwca. Opel, którym jechały Karolina i Amelka, uderzył w drzewo. Siła zderzenia była tak ogromna, że strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by wydobyć ofiary. Matka i córka zginęły na miejscu.

Śledczy nadal ustalają, dlaczego auto wypadło z drogi. Wiele wskazuje na nadmierną prędkość, ale prokuratura nie przesądza jeszcze przyczyn tragedii.

Pamięć, która zostanie na długo

Szkoła, znajomi i mieszkańcy mówią jednym głosem: Amelka była wyjątkowa. Jej śmierć to rana, która długo się nie zagoi.

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