Wildstreet i The Greed rozruszali publiczność w Toruniu! "Jeden z najlepszych koncertów"

Znakomita frekwencja i wspaniałe muzyczne doznania - tak można podsumować kolejny wieczór w toruńskim Hard Rock Pubie Pamela. O koncercie z okazji 25-lecia lokalu opowiedział wokalista amerykańskiej grupy Wildstreet, Eric Jayk. Muzyk nie ukrywał, że to wydarzenie było wspaniałym przeżyciem dla całego zespołu. - To był jeden z najlepszych koncertów kiedykolwiek! Wildstreet nigdy nie czuł się tak dobrze przyjęty, jak w toruńskim Hard Rock Pubie Pamela. Wymiatajcie i grajcie mocno. Uściski dla wszystkich - powiedział Jayk.

The Greed z Torunia dali czadu!

Przed Amerykanami wystąpiła kapela z grodu Kopernika. Występ The Greed również przypadł do gustu publiczności, a artyści zyskali pozytywnego kopa do dalszego rozwoju. - Występ w Hard Rock Pubie Pamela to było dla nas mega wyjątkowe przeżycie! Świetnie się bawiliśmy mogąc podzielić się tym co w nas siedzi i w co włożyliśmy tyle serducha. Tym bardziej, że jest to jeden z pierwszych naszych koncertów, a spotkanie z takim odbiorem pozytywnie nas doładowało do dalszego tworzenia. Na pewno to nie będzie jedyne takie doświadczenie i będzie takich eventów o wiele więcej, ale ten z pewnością zapadnie nam w pamięć jako jeden z najbardziej ekscytujących i pełnych świetnej energii. Do zobaczenia następnym razem - powiedziała wokalistka The Greed, Julia Karwowska.

Galerię z występu Wildstreet znajdziecie nad tekstem, a pod artykułem są zdjęcia z koncertu The Greed. Zachęcamy do obejrzenia!