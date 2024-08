Zaskoczyli ich na skrzyżowaniu w centrum Torunia. Nie było mowy o pobłażaniu

Akcja policji w centrum Torunia. Funkcjonariusze przekazali wyniki

W środę (21 sierpnia) mundurowi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przeprowadzili dwugodzinną obserwację skrzyżowania ulic Józefa Ignacego Kraszewskiego i Alei Jana Pawła II. Funkcjonariusze na jednym z większych toruńskich skrzyżowań sprawdzali, czy kierowcy stosują się do obowiązujących przepisów w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Niestety, wyniki pozostawiają wiele do życzenia. Stróże prawa przekazali nam, że działania mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. To m.in.:

piesi,

rowerzyści,

osoby na hulajnogach,

motorowerach,

urządzeniach transportu osobistego (np. segway, monocykl),

poruszający się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

17 mandatów, 22 wykroczenia. Policjanci z Torunia mieli litości

Funkcjonariusze działali w tzw. godzinach szczytu. Od godziny 15:30 do 17:30 policjanci zaobserwowali 22 wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu. Większość z nich polegała na wjeździe pojazdem na przejście dla pieszych i przejazd rowerowy, bez zatrzymywania się na zielonej strzałce warunkowego skrętu. Kilkoro kolejnych, zignorowało całkowicie czerwone światło. Jeden z nich dodatkowo nie miał uprawnień do kierowania.

Policjanci wystawili 17 mandatów karnych na łączną kwotę 8500 złotych, pouczyli 4 osoby, a wobec jednej sporządzili wniosek o ukaranie do sądu. Przypominamy, że konfrontacja niechronionego uczestnika ruchu z pojazdem może okazać się w skutkach dramatyczna i wiązać się nie tylko z poważnymi urazami, ale także traumą pokrzywdzonego oraz sprawcy wypadku.

- przekazała asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Funkcjonariuszka dodała, że każda osoba wsiadająca za kierownicę powinna zdawać sobie sprawę z tego, że jest współodpowiedzialna za bezpieczeństwo m.in. pieszych i rowerzystów, których będzie spotykać na swojej drodze.

Niechronionych uczestników ruchu zachęcamy do stosowania zasady ograniczonego zaufania i zachowania szczególnej ostrożności na przejściach i przejazdach rowerowych. Warto upewnić się, czy nadjeżdżający pojazd zwalnia, gdy zbliżamy się do „zebry”. Policjanci przypominają, że dobry kierowca, to ten, który szanuje innych uczestników ruchu i swoim zachowaniem nie stwarza niebezpiecznych sytuacji na drodze.

- podsumowała policjantka z Torunia.

