- Mieliśmy sygnał, że był widziany w jednym sklepie w Gdyni jak robi zakupy. Jechaliśmy tam. Ja i moi ludzie byliśmy w drodze. No i zatrzymała nas policja. Gdyby tego nie zrobili to byśmy go zatrzymali - mówi naszemu dziennikarzowi pewnym głosem Krzysztof Rutkowski. - Moi ludzie są na miejscu - dodaje detektyw, zaangażowany w sprawę Grzegorza Borysa.

Przypomnijmy - w środę (25 października 2023 r.) biuro detektywa Krzysztofa Rutkowskiego wydało oświadczenie o poszukiwaniach Grzegorza Borysa. Pojawiła się w nim m.in. deklaracja o konkretnej nagrodzie finansowej dla tego, kto przekaże istotne dla sprawy informacje.

- W związku z brakiem efektywnego działania ze strony policji i innych służb biorących udział w poszukiwaniach podejrzanego o zabójstwo 6-letniego dziecka" Mając na uwadze bardzo duże doświadczenie w poszukiwaniach osób ściganych na terenie Polski i poza jej granicami Biuro Rutkowski podejmuje w dniu dzisiejszym operacje specjalną poszukiwań zbiega-podejrzanego o zabójstwo Grzegorza Borysa. Za wskazanie żywego lub martwego nagroda Biura Rutkowski w wysokości 50 000 PLN. Telefon alarmowy Biura Rutkowski +48600007007. Gwarantujemy anonimowość - czytamy w komunikacie.

6-letni Oluś zamordowany w Gdyni. Trwają poszukiwania Grzegorza Borysa

Wielka obława w Gdyni trwa od piątku (20 października 2023 r.). W lesie policja odkryła miejsce z zakopanymi beczkami z żywnością i ubraniami. Poszukiwany to Grzegorz Borys. Służby są przekonane, że podejrzany ukrywa się w lasach otaczających trójmiasto. Żołnierz miał zamordować 6-letniego Olusia w mieszkaniu. Ciało chłopczyka znalazła mama. Policjanci apelują, aby pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymać Grzegorza Borysa na własną rękę. Jeśli ktoś zobaczy zbiega, powinien natychmiast zaalarmować funkcjonariuszy. Stróże prawa proszą wszystkich, którzy przesyłają w tej sprawie maile, aby dołączali nr kontaktowy.