Gdańsk. Usiłowanie zabójstwa 65-latka. Tego mężczyzny szuka policja

Policja w Gdańsku próbuje ustalić, kto odpowiada za usiłowanie zabójstwa 65-latka. Kilka tygodni temu, 9 września br. około godziny 22.12, poszkodowany został zaatakowany na ul. Klonowej 1 w Gdańsku (plac Czerwonych Gitar) nieustalonym narzędziem. Ofiara zdarzenia otrzymała kilka ciosów w szyję, co doprowadziło u niej do stanu zagrożenia życia.

Mundurowi z Gdańska podejrzewają, że związek ze zbrodnią może mięć mężczyzna widoczny na opublikowanych we wtorek, 5 listopada, zdjęciach. Policja podaje jego rysopis, wyłuszczając, że poszukiwany ma ok. 40-45 lat i 175-180 cm wzrostu. Jest krępej budowy ciała i nosi ślady widocznego łysienia, mając niewielką ilość włosów tylko na tylnej części głowy. Być może nosi okulary i plecak koloru ciemnego z białymi napisami, które miał przy sobie, gdy zarejestrowała go kamera.

- W chwili zdarzenia sprawca był ubrany w koszulkę koloru czarnego z krótkim rękawem, czarne krótkie spodnie i obuwie sportowe białe - czytamy w komunikacji funkcjonariuszy KMP w Gdańsku. Dalsza część tekstu poniżej.

Wszystkie osoby, które wiedzą, kim jest mężczyzna ze zdjęć lub mają informację mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, miejsca pobytu, są proszone o kontakt z policjantami. Informacje można przekazać, dzwoniąc pod nr: 47 74 16 196 lub zgłaszając się osobiście do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245B, a także wysyłając maila na adres poczty prowadzącego postępowanie: [email protected].