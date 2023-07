Kim jest ojciec Leszka, który zginął z mamą w Bałtyku? Nie mieszka w Polsce

i Autor: Marcin Gadomski/Super Express; Shuttertock

Dramat na promie

Kim jest ojciec 7-letniego Leszka, który zginął z mamą w Bałtyku? Nie mieszka w Polsce

ago 11:12 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tej tragedii nikt nie mógł przewidzieć. W czwartek (29 czerwca) 36-letnia Paulina i jej 7-letni syn, Leszek znaleźli się za burtą promu płynącego do Karlskrony. Oboje zostali wyciągnięci z wody, ale zmarli w szwedzkim szpitalu. Pozostali pasażerowie Stena Spirit są zdruzgotani ogromem dramatu. Wiele osób zaczęło składać kondolencje ojcu dziecka oraz bliskim 36-latki. Co wiadomo o mężczyźnie? Czy to do niego płynęła kobieta?