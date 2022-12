Koszmarna śmierć mężczyzny pod Tczewem! To prawdopodobnie zaginiony 29-latek

Ciało mężczyzny pod Tczewem. To prawdopodobnie zaginiony 29-latek

Wszystko wskazuje, że ciało znalezione w rowie melioracyjnym pod Tczewem należy do 29-letniego Macieja R. Mężczyzna zaginął w Wigilię br., gdy opuścił przed północą rodzinny dom w Bałdowie, nie informując o tym bliskich. Miał zabrać ze sobą komputer. Poszukiwania mężczyzny trwały do czwartku, 29 grudnia, gdy ok. godz. 10 służby zaangażowane w działania znalazły ciało między Bałdowem a Knybawą. - To prawdopodobnie zaginiony 29-latek, ale nie możemy jeszcze tego potwierdzić na sto procent. Więcej informacji powinno być znane w piątek - mówi st. post. Katarzyna Ożóg, pełniąca obowiązki rzeczniczki prasowej Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. Na razie nie wykluczono, że w przyczynieniu się do śmierci mężczyzny brały udział osoby trzecie.

