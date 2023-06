Napad na salon gier w Gdyni. Nagrano sprawców! Widziałeś ich?

Lilianka ma dwa nowotwory. Koszmarna diagnoza wywróciła życie rodziny trzylatki do góry nogami

Policjanci z Gdyni udostępnili w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać dwóch mężczyzn krótko obstrzyżonych, ubranych w biało-czarne koszulki. Są oni podejrzani o napad na salon gier przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni, do którego doszło w sobotę (17 czerwca 2023) ok. godz. 17:50.

- Mundurowi ustalili, że do salonu gier weszło dwóch mężczyzn, jeden z nich nerwowo chodził po lokalu, po czym trzymając w ręku przedmiot przypominający broń powiedział, że jest to napad - relacjonowała oficer prasowa gdyńskiej policji podkom. Jolanta Grunert, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Ekspedientka wystraszyła się, odepchnęła napastnika i zamknęła się w pomieszczeniu socjalnym. Drzwi do salonu gier są zamykane na elektromagnez, więc sprawcy nie mogli ich otworzyć, dlatego sprawca wyważył drzwi do pomieszczenia socjalnego i wyszarpał przewody do elektrozamka.

- Kobieta w obawie o swoje życie otworzyła drzwi salonu i mężczyźni uciekli w nieznanym kierunku - mówiła Grunert i dodała, że mężczyźni niczego nie ukradli.Na miejsce przyjechał przewodnik z psem służbowym, technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady. Mundurowi zabezpieczyli też zapis z monitoringu i pracują nad ustaleniem i zatrzymaniem mężczyzn.

Policjanci apelują do osób, które rozpoznają mężczyzn lub posiadają informacje na ich temat o kontakt z gdyńską policją pod numerem telefonu 47-74-21-455 (dyżurny jednostki) lub na numer alarmowy 112.

