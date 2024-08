Nowe ostrzeżenia IMGW. Prawie cała Polska zagrożona. Burze to nie wszystko

21-latek z siekierą zaatakował autobus PKS. Nagranie trafiło do sieci

Potwierdziła się prognoza ostrzeżeń IMGW, o której informowaliśmy w naszym serwisie. Niespokojna pogoda daje się we znaki Polakom. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Alerty nie obejmują tylko dwóch województw - podlaskiego i lubuskiego (stan na 8 sierpnia, na godzinę 11:00). W zależności od regionu, prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniane jest na 85-90%, więc nie wolno lekceważyć tych komunikatów. Ostrzeżenia dotyczą m.in. dużych miast - Gdańska, Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania, czy Wrocławia. Co równie istotne, burze to nie jedyne zjawisko, przed którym przestrzegają nas eksperci od pogody.

Pogoda na czwartek, 8 sierpnia: Burze, ulewy i grad w prognozach IMGW

Z prognozy Instytutu na czwartek wynika, że do wieczora parasole nie przydadzą się jedynie na krańcach wschodnich. Pozostałe regiony zmierzą się z niebezpieczną pogodą. Jak już sygnalizowaliśmy wyżej, burze to dopiero początek.

- Wystąpią przelotne opady deszczu i miejscami burze, na zachodzie zanikające. Tylko na krańcach wschodnich do wieczora bez opadów. Lokalnie, głównie w czasie burz, sumy opadów do 35 mm. Możliwy grad - alarmuje IMGW.

Na poprawę pogody przyjdzie nam poczekać do weekendu. Z prognozy 5-dniowej wynika, że niedziela powinna sprzyjać wypoczynkowi, jedynie na północnym-wschodzie mogą nas niepokoić burze z deszczem. Wiele wskazuj na to, że w okolicach połowy sierpnia powrócą do nas upały. Na południu kraju termometry mogą wskazać nawet 35 stopni. Wielbiciele gorących temperatur muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, gdyż najbliższe kilkadziesiąt godzin zdominuje deszczowa pogoda. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

Miejscami na północnym zachodzie występują burze z opadem deszczu o natężeniu do 10 mm/h. Komórki burzowe przemieszczają się na wschód.#IMGW #burzaalert pic.twitter.com/ACmLMGM2wC— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 8, 2024