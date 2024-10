To nie on powinien prowadzić tira

Karambol na S7 pod Gdańskiem. Będzie zażalenie prokuratury?

Wszystkie osoby śledzące postępowanie w sprawie karambolu na S7 w Borkowie pod Gdańskiem czekają na decyzję, czy Mateusz M. zostanie ostatecznie tymczasowo aresztowany. Sąd w Pruszczu Gdańskim odrzucił wniosek tamtejszej prokuratury, by domniemany sprawca katastrofy trafił do zamknięcia na najbliższe trzy miesiące. W to miejsce 37-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego został objęty dozorem policji z obowiązkiem codziennego stawiennictwa w odpowiedniej jednostce policji.

Ta decyzja wywołała niemałe poruszenie, bo Wojciech Dunst, prokurator rejonowy w Pruszczu Gdańskim, przyznał nawet, że powstały obawy dotyczące tego, że podejrzany o spowodowanie karambolu na S7 może utrudniać postępowanie karne lub zwyczajnie wyjechać z Polski. Mimo to decyzja odnośnie złożenia zażalenia na postanowienie sądu jeszcze nie zapadła.

- O tym, czy takie zażalenie zostanie złożone, poinformujemy za pośrednictwem rzecznika Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, pana Mariusza Duszyńskiego, w piątek, 25 października - mówi "Super Expressowi" Dunst. - Być może przekażemy też inne informacje w tej sprawie, ale na razie trzeba jeszcze poczekać.

Pogrzeb 9-latki i 12-latka. Rodzeństwo zginęło na S7

W cieniu śledztwa dotyczącego karambolu na S7 trwają przygotowania do pogrzebu dwojga z czterech ofiar katastrofy: 9-letniej Elizy i Tomka, jej 12-letniego brata. Rodzeństwo zostanie pochowane w piątek, 25 października, na cmentarzu komunalnym w Malborku. Szczegóły dotyczące ceremonii pojawiły się w nekrologu, w którym znalazł się również wzruszający wpis mamy zmarłych dzieci - kobieta nazywa je "Niusią" i Dziubusiem", określając je ponadto mianem "swoich Aniołków".

9-latkę i 12-latka pożegnała również w emocjonalnym wpisie Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej.

- Chociaż opuścili nas o wiele za wcześnie, było dla nas wielką przyjemnością móc na co dzień z Nimi obcować. Pamiętajmy, że „żyjemy dopóty, dopóki żyje pamięć o nas” - czytamy na profilu facebookowym placówki.