Płacą nawet 648 zł za dzień pracy. Polscy fachowcy nadadzą się do tego najlepiej

W Niemczech coraz częściej poszukuje się wykwalifikowanych fachowców do prac wykończeniowych, w tym malarzy ścian i specjalistów od renowacji wnętrz. Stawki sięgające nawet 648 zł za dzień pracy robią wrażenie, a Polacy - znani z solidności i doświadczenia w branży budowlanej - idealnie wpisują się w potrzeby tamtejszego rynku. Jesteście zainteresowani?

Malowanie ścian

i

Jak przygotować się do realizacji zleceń jako malarz budowlany?
Niemcy nie mają rąk do pracy

Jak podaje portal Fakt.pl, Niemcy od dłuższego czasu zmagają się z poważnym niedoborem pracowników w wielu branżach. Brakuje rąk do pracy w szpitalach, domach opieki, a także na budowach. Aby przyciągnąć obcokrajowców, tamtejsze firmy coraz częściej kuszą atrakcyjnymi stawkami i warunkami zatrudnienia. Obecnie największe zapotrzebowanie dotyczy prac remontowych - poszukiwani są doświadczeni malarze i tapeciarze, którym oferuje się wysokie wynagrodzenia i stabilne zatrudnienie.

O takich zarobkach w Polsce można pomarzyć

Ogłoszeniom o pracę przyjrzał się portal Fakt.pl i wynika z nich, że Niemcy poszukują obecnie głównie fachowców do malowania ścian czy nakładania tapet. Jak wiadomo, Polacy potrafią wykonywać takie roboty na wysokim poziomie, więc z pewnością pracodawcy liczą na to, że naszych rodaków zachęcą m.in. stawki godzinowe.

Okazuje się bowiem, że malarz-tapeciarz może otrzymywać od 17 do 19 euro na godzinę netto, więc mówimy o 72-81 zł. Pracując osiem godzin to już 576 - 648 zł, tym samym w miesiąc można uzbierać sporą sumę. Są też ogłoszenia, w których pracodawcy oferują na start 11,5 tys. zł w miesiąc. Jeśli jesteś więc zainteresowany, śledź oferty niemieckich agencji pracy.

Minimalne wynagrodzenie w 2025 roku wynosi 4666 zł brutto, co daje około 3511 zł netto (na rękę). Nic więc dziwnego, że wielu Polaków decyduje się na wyjazd za granicę – zwłaszcza do Niemiec czy do Holandii, gdzie nawet za prace fizyczne czy remontowe można zarobić kilkukrotnie więcej.

