Zasady na plażach. O tym warto wiedzieć przed urlopem

W okresie wakacyjnym wiele osób wybiera się na plaże, by odpocząć z dala od zgiełku miasta i codziennych obowiązków. Polacy również bardzo często wybywają w takie miejsca i nie ograniczają się tylko do nadbałtyckich miejscowości. Spora część osób wyjeżdża m.in. do Włoch, Chorwacji czy nawet do Hiszpanii. To popularne kierunku wśród urlopowiczów od lat, lecz - jak się okazuje - większość z nich nie ma pojęcia o zasadach, jakie panują na lokalnych plażach. Jeśli więc wybierasz się lada moment na wakacje do wymienionych wyżej lokalizacji, dowiedz się, jakich zachowań unikać, by nie otrzymać wysokiego mandatu. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Mandaty na plażach w Europie. Tych zachowań lepiej unikać

W wielu europejskich miastach na przestrzeni ostatnich lat wprowadzono zakazy, która mogą być nieco abstrakcyjne dla większości Polaków, więc warto zapoznać się z nimi już wcześniej.

Jeśli wybierasz się do Hiszpanii, zanim rozpoczniesz wypoczynek na plaży, pamiętaj, że za rezerwacje leżaka ręcznikiem lub parasolem o wczesnej godzinie porannej możesz dostać mandat! Kary opiewają na kwoty bliskie wysokości nawet 250 euro. Co ciekawe, to jednak nie koniec! Okazuje się, że w Benidormie pomiędzy północą a godziną 7 rano można otrzymać mandat nawet do 1,2 tys. euro za spanie na plaży.

Wybierając się natomiast do Włoch, a dokładnie do regionu Lacjum, należy pamiętać, że w niektórych miastach panuje zakaz chodzenia bez butów oraz w samych strojach kąpielowych. Za niestosowanie się do zasad można otrzymać mandat w wysokości od 25 do nawet 500 euro. Włosi jakiś czas temu wprowadzili także zakaz robienia sobie selfie w Portofino, a za nieprzestrzeganie owej zasady można otrzymać karę do 275 euro.

Chorwacja to kolejne europejskie miejsce turystyczne, które może zaskoczyć odwiedzających zasadami. W słynnym Dubrowniku nie można m.in. jeździć rowerem po starym mieście, a jeśli ktoś o tym zapomni, najprawdopodobniej będzie zmuszony zapłacić 300 euro kary. W rejonie Splitu natomiast zabrania się chodzenia w samych strojach kąpielowych.

Zrozumienie oraz przestrzeganie lokalnych przepisów i zwyczajów może znacząco wpłynąć na komfort i jakość naszego wypoczynku. Dzięki temu możemy uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i w pełni cieszyć się zasłużonym urlopem - mówiła w rozmowie z WP Agnieszka Słupecka, specjalistka ds. content marketingu z Wakacje.pl.