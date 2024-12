Tradycja z nowoczesnością. Za nami 32 dni Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gdańsku

Tradycja z nowoczesnością

Jarmark Bożonarodzeniowy 2024 w Gdańsku dobiegł końca dzień przed Wigilią. Przez ponad cztery tygodnie Targ Węglowy, ul. Bogusławskiego i Tkacka, Wielka Zbrojownia Sztuki oraz Zespół Przedbramia tętniły życiem, przyciągając mieszkańców i turystów, którzy w jego wyjątkowej atmosferze mogli poczuć magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Stoiska z rękodziełem, aromatyczne potrawy, świąteczne dekoracje oraz liczne atrakcje artystyczne stworzyły niezapomnianą atmosferę, która na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Tegoroczna edycja Jarmarku okazała się kolejnym sukcesem, łączącym tradycję z nowoczesnością.

Best Christmas Market in Europe 2025

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku po raz trzeci został zgłoszony do konkursu Best Christmas Markets in Europe. I można z pełną odpowiedzialnością napisać: do trzech razy sztuka. W internetowym głosowaniu na Best Christmas Market in Europe 2025 gdański jarmark zdobył rekordową w historii konkursu liczbę 92 283 głosów i dzięki temu stał się tym najlepszym – wcześniej zajmował 3. (2020 r.) oraz 2. (2022 r.) miejsce. Tym samym pobił zeszłoroczny wynik Budapesztu o 35 proc. To także pierwsze takie wyróżnienie dla Gdańska, jak i dla Polski. Na jarmarkowych ulicach, poza Polakami, pojawili się goście m.in. z Anglii (linia Jet2.com uruchomiła specjalne połączenia z Wielkiej Brytanii na czas jarmarku w Gdańsku), Niemiec, Szwecji, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Francji Hiszpanii czy Japonii i Australii. Odczuli to także m.in. lokalni hotelarze, którzy już przed wydarzeniem sygnalizowali, że dni weekendowe i około weekendowe są w całości wyprzedane.

Rekordowe, niemal pół miliona osób odwiedziło oficjalną stronę jarmarku www.bożonarodzeniowy.pl. Tutaj narodowości najczęściej odwiedzających niemal pokrywały się z osobami, które pojawiły się na Jarmarku. Łącznie na stronie informacji szukali obywatele ze 154 krajów, także z tych egzotycznych, jak: St. Martin, St. Lucia, Martynika, Majotta, Wyspy Dziewicze czy Wyspa Jersey.

Jarmark zauważali również twórcy takich profili w Social Mediach, jak: Make Life Harder, Make Life Easier, Latex Coach, Voyage Provocateur, Donald Tusk czy Visit Poland.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku odwiedzili w tym roku m.in.: Iga Świątek, Martyna Wojciechowska, Jarosław Boberek czy Wojciech Modest Amaro.

Jarmarkowe nowości

Na Jarmarku Bożonarodzeniowym 2024 w Gdańsku znalazło się 198 stoisk, czyli ponad 20 więcej niż rok wcześniej. Jednym z powodów zwiększenia liczby wystawców było wydłużenie Jarmarku na ul. Bogusławskiego – do ul. Ogarnej. Tam znalazły nowe miejsce Brama Adwentowa, jak i strefa gastronomiczna. Dzięki nowej przestrzeni mógł powstać kolejny jarmarkowy zakątek nazwany Adwentowym.

Wracając do strefy gastronomicznej, w niej debiuty miały kuchnie: afgańska, wenezuelska, libańska, uzbecka, meksykańska i włoska oraz takie produkty, jak: owoce morza w tempurze i w brioche, makaron w parmezanie, podpłomyk czy prosię z rożna.

