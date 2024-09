Niesłychana śmierć na drodze! 29-latka zjechała z pasa, by uniknąć zderzenia. 40-latek zrobił to samo

Strzelali do 14-latka z karabinków ASG. Na spotkanie zwabiły go koleżanki

W głowie się nie mieści, jak okrutni wobec siebie potrafią być młodzi ludzi. W Gdańsku ofiarą szokującej napaści padł 14-latek. Chłopiec pod pozorem spotkania został zwabiony przez dwie rówieśniczki do pustostanu przy ul. Srebrniki. Tam czekali na niego zamaskowani bandyci, którzy ostrzelali go z karabinków ASG. Dodatkowo groźbami chcieli go zmusić do założenia kajdanek. Młodociani sprawcy mają 16 i 17 lat.

Policjanci zajęli się sprawą od razu po przyjęciu zawiadomienia i zebraniu niezbędnych informacji. W sobotę po południu dwie 14-letnie gdańszczanki w obecności rodziców zostały przesłuchane przez policjantów w charakterze nieletnich sprawców czynu karalnego. W poniedziałek rano kryminalni z Wrzeszcza w jednym z mieszkań przy al. Grunwaldzkiej zatrzymali do tej sprawy 17-latka. W mieszkaniu gdańszczanina operacyjni zabezpieczyli pistolet sprężynowy na kulki, pałkę, gaz, kamizelkę taktyczną oraz rękawice taktyczne. W międzyczasie do komisariatu zgłosił się drugi ze sprawców – 16-latek z Gdańska. W jego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli dwa pistolety sprężynowe na kulki, kominiarki i kajdanki. 16-latek został przesłuchany w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego. 17-letni sprawca został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty za zmuszanie do określonego zachowania oraz za naruszenie nietykalności cielesnej 14-latka - relacjonuje gdańska policja.

Poniżej dalsza część artykułu.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował policyjny dozór oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego. Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do jednego roku pozbawienia wolności, natomiast zmuszenie groźbą do określonego zachowania to przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności. Nieletni uczestnicy bulwersującego incydentu odpowiedzą przed sądem rodzinnym.

Sonda Czy młodzież zachowuje się gorzej niż kiedyś? Tak, np. ma mniejszy szacunek dla starszych osób i jest bardziej roszczeniowa Nie, nie mam takiego wrażenia Są na to przykłady, ale są też takie w drugą stronę