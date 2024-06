Błyskawiczna akcja policji uratowała mu wzrok! „Prosił o pomoc”

Zwężenie Wisłostrady już niedługo. Do kiedy potrwają utrudnienia? Złe informacje dla kierowców!

Do zdarzenia doszło we wtorek (25 czerwca). Policjant zwrócił uwagę na samochód jadący za radiowozem i migający światłami. Zatrzymał się, aby sprawdzić przyczynę takiego zachowania. Okazało się, że kierowca przewoził kolegę, który podczas pracy doznał urazu oka w wyniku kontaktu z silnie żrącą substancją, co groziło utratą wzroku.

− Mężczyzna poprosił o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala. Policjant wiedział, że w takiej sytuacji liczy się każda minuta, natychmiast skontaktował się z dyżurnym komendy i podjął pilotaż forda do szpitala − przekazała nadkom. Jolanta Bym z ciechanowskiej policji.

Policjant, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, natychmiast skontaktował się z dyżurnym komendy i rozpoczął eskortowanie auta do szpitala.

Dzięki szybkiej reakcji policjanta i sprawnie przeprowadzonej interwencji, poszkodowany mężczyzna szybko otrzymał profesjonalną pomoc medyczną.