i Autor: Shutterstock zdjęcie ilustracyjne

POSZUKIWANIA SPRAWCY

Kierowca potrącił 12-latkę i uciekł! Dziewczynka jest ciężko ranna. Świadkowie proszeni o pomoc

sz 9:04 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

We wtorek 26 marca w miejscowości Gorysze (woj. mazowieckie) kierujący białym samochodem, najprawdopodobniej dostawczym lub małym busem, potrącił 12-letnią dziewczynkę i uciekł z miejsca wypadku! Bezduszny kierowca nie udzielił jej pomocy. Dziecko z ciężkimi obrażeniami trafiło do szpitala. Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie apeluje do świadków zdarzenia o pomoc w znalezieniu sprawcy.