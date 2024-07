i Autor: POLICJA Młodzi Ukraińcy porwali 23-letniego chłopaka. Siłą wsadzili go do samochodu i wywieźli do lasu

SCENY NICZYM Z FILMU AKCJI

Ta zbrodnia przypomina te z lat 90. Młody mężczyzna został obezwładniony gazem i siłą wepchnięty do samochodu przez nieznanych mu mężczyzn. Napastnicy grozili 23-latkowi, pobili go, zabrali pieniądze i okulary. Zażądali również od niego trzech tysięcy złotych. Cała sytuacja działa się w lesie, do którego wywieźli poszkodowanego. Agresorzy zostali zatrzymani.