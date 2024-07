Nadchodzi wielka zmiana w kursowaniu pociągów w Warszawie. Pasażerowie muszą być przygotowani

Ciała rodziców i płaczące dziecko. Co się stało w mieszkaniu w Ciechanowie? Prokuratura ujawnia

Utrudnienia w kursowaniu pociągów

Mamy złe wiadomości dla pasażerów, którzy zamierzają wieczorami wybrać podróż SKM. WTP poinformowało o nocnym wstrzymaniu kursowania pociągów na odcinku Warszawa Zachodnia – Pruszków. Zmiana obowiązuje od 24 lipca 2024 (środa) 22:30 do 28 lipca 2024 (niedziela) 05:00. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Skrócone trasy SKM

W dniach 24-27 lipca w godzinach 22:30 – 5:00 wstrzymany zostanie ruchu pociągów na odcinku Warszawa Zachodnia – Pruszków. Ostatni pociąg z Pruszkowa odjedzie o godz. 22:28, a do Pruszkowa godzinę wcześniej. To spore utrudnienie dla osób, które późno wracają do domów.

Dodatkowo po godzinie 22:30 pociągi linii S1 będą kursowały na trasie skróconej Otwock – Warszawa Wschodnia.