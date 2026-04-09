Pociągi nie pojadą od Otwocka do Wawra. Wielkie zmiany na torach i ulicach w związku z remontem linii otwockiej

Izabela Kraj
2026-04-09 10:00

Zaczyna się trudny czas dla mieszkańców Wawra i okolic. Od niedzieli 12 kwietnia pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich przestaną kursować między stacjami Warszawa Wawer a Otwockiem. Zamiast nich przez dwa tygodnie będą jeździły autobusy. Ale to będzie dopiero początek utrudnień związanych z remontem torów kolejowych na linii otwockiej, które potrwają prawie trzy lata.

Autor: PKP PLK/ Materiały prasowe

Modernizacja linii otwockiej

Modernizacja linii otwockiej jest możliwa dzięki 1,4 mld zł (netto) z funduszy europejskich na Infrastrukturę. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1,7 mld zł. Rozpoczyna się najważniejszy etap robót między Wawrem a Otwockiem. W dniach 12–26 kwietnia wykonawca - konsorcjum firm Trakcja i Intop - połączy „bajpasy” z istniejącymi torami, rozpocznie budowę nowych rozjazdów i przebuduje urządzenia sterowania ruchem na potrzeby prowadzenia ruchu w kolejnej fazie robót. Na czas tych prac ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. - Dzięki temu najbardziej uciążliwe roboty potrwają krócej, co umożliwi szybsze przejście do kolejnych etapów - informuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.

Pociągi nie pojadą, będą autobusy

SKM i Koleje Mazowieckie uruchomia na ten czas zastępczą komunikację autobusową. Autobusy będą zatrzymywać się głównie przy istniejących przystankach w pobliżu stacji kolejowych. Na stacjach Warszawa Wawer i Otwock powstaną tymczasowe pętle. Dodatkowe przystanki pojawią się na wysokości tymczasowego przejazdu kolejowego w Radości, Falenicy, przy ul. Kłodzkiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku.

Miasto również zmienia rozkłady miejskich autobusów , podporządkowując linie na Pradze, w Wawrze i Rembertowie remontowi na kolei. Od PKP Falenica do Ronda Wiatraczna częściej będą kursowały autobusy linii 521 (co ok. 5 minut w godzinach szczytu i co 7,5 minuty poza szczytem). Tak jak zapowiedział po protestach prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, na trasie do Dworca Centralnego 521 będzie kursowało tak jak dziś (najrzadziej co pół godziny). Nowa linia 229 pojedzie z ul. Patriotów do Metra Imielin przez Most Południowy (co 15-30 minut).

Od 27 kwietnia pociągi wrócą na tory, jednak pojadą rzadziej, bo przez rok ruch będzie odbywał się po jednym torze w obu kierunkach.

Co się zmieni na linii otwockiej?

Co zyskają mieszkańcy po tym „armagedonie”? - Szybsze i bardziej punktualne pociągi. Nowoczesne i bardziej dostępne przystanki Warszawa Anin, Międzylesie, Radość, Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder i Falenica. Oraz większe bezpieczeństwo, bo powstanie 20 nowych przejść podziemnych, m.in. w miejscach „dzikich przejść” - wylicza PKP PLK. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2028 r.

