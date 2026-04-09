Pójdą pod ratusz w sprawie dzików. Urzędnicy przepraszają, a Trzaskowski ma problem

Izabela Kraj
Izabela Kraj
2026-04-09 9:31

Po ostrej burzy, jaka przetoczyła się przez internet po zabiciu 13 dzików na placu zabaw na Bemowie i kilku na Mokotowie, leśnicy przepraszają, że odbyło się to na oczach ludzi. „Zdajemy sobie sprawę, że było to doświadczenie trudne i niepokojące…” - przyznają. A tymczasem aktywiści na przyszły tydzień szykują protest przed ratuszem.

Zabili dziki na oczach świadków, teraz przepraszają

Opisaliśmy na se.pl szeroko oburzenie Warszawiaków po uśmierceniu loch z warchlakami, które utknęły na placu zabaw na osiedlu na Bemowie, z którego nie można było ich wygonić. Urzędnicy przekonywali, że nie mieli innego wyjścia, bo wiążą ich przepisy. Internet obiegły zdjęcia martwego dzika, wrzucanego do pojemnika, wyglądającego jak kubeł do śmieci. Ratusz ocenia, że to był najwygodniejszy sposób transportu zwierzęcia.

Dzień w opublikowanym na swojej stronie internetowej oświadczeniu warszawskie Lasy Miejskie przeprosiły mieszkańców. „W związku z naszymi ostatnimi działaniami na Bemowie i Mokotowie przepraszamy za sytuację, w której zostali Państwo narażeni na widok usypiania dzików w przestrzeni publicznej. Zdajemy sobie sprawę, że było to doświadczenie trudne i niepokojące. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców stanowi absolutny priorytet. Dołożymy wszelkich starań, aby działania w tym obszarze były realizowane z należytą wrażliwością - z poszanowaniem zarówno społeczności lokalnej, jak i dobrostanu dzikich zwierząt” - czytamy przeprosiny Lasów Miejskich.

Polecany artykuł:

Śledczy weszli do warszawskiego szpitala. Chodzi o śmierć ciężarnej pacjentki. …

Będą zabijać dalej

Nie oznacza to, że leśnicy przestaną uśmiercać dziki. Jak słyszymy w ratuszu - zwłoki zwierząt, które zostaną uśmiercone, bo będą zagrażać ludziom, mają być teraz osłaniane parawanami tak, jak to się robi w przypadkach, gdy w wypadku umrze człowiek.

Na Bemowie uśmiercono stado dzików. W sieci burza. Ratusz tłumaczy: „Innego wyjścia nie było”
Polecany artykuł:

Spadł z wiaduktu prosto na S17 i pod samochód! Tragedia pod Garwolinem

Aktywiści pójdą pod ratusz

Tymczasem aktywiści szykują pikietę w obronie dzików. W przyszłym tygodniu zamierzają iść pod ratusz i domagać się wstrzymania decyzji prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski w marcu podpisał zgodę na zabicie 400 dzików w przestrzeni miejskiej. Na tej podstawie przed Wielkanocą leśnicy zaczęli uśmiercanie zwierząt, które wchodziły w tereny zabudowane.

Aktywiści chcą też powołania zespołu ekspertów do spraw dzikich zwierząt.

„Zabijanie trwa, bo dla wąskiej grupy osób jest opłacalne! Nie ma naszej zgody na przedmiotowe traktowanie zwierząt, na ich śmierć i cierpienie, na pogarszanie zdrowia psychicznego mieszkańców, będących co chwila świadkami okrutnych, barbarzyńskich praktyk” - informują organizatorzy.

Dziki sieją grozę w Wawrze
