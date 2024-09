Rusza remont torów tramwajowych w al. Waszyngtona! Będą zmiany w komunikacji

O przerażająco złym stanie torowiska tramwajowego w al. Waszyngtona pisaliśmy wielokrotnie. Już w 2021 r. cytowaliśmy prezesa Tramwajów Warszawskich Wojciecha Bartelskiego, który mówił nam o fatalnej sytuacji. - Na bieżąco monitorujemy żeby te tory utrzymały zdolność do przewożenia tramwajów, ale to wszystko jest takie „żeby tylko jeździło” i nic więcej. Nie jest to w żadnym stopniu zadowalające – straszył wtedy prezes Bartelski. Od tych słów minęły trzy lata i al. Waszyngtona nadal nie mogła doczekać się remontu. A pasażerowie tracą cierpliwość, gdy czołgają się tramwajem, który ten odcinek pokonuje w żółwim tempie 20 km/h.

Remont się zaczyna się już w poniedziałek! Prace obejmą ok. 280 m torów. – W alei Waszyngtona na trzy tygodnie zostanie wstrzymany ruch tramwajowy. Wyłączone z ruchu zostaną prawe pasy jezdni. Potem wznawiamy ruch, ale jeszcze na Waszyngtona zostajemy, zajmiemy lewe pasy jezdni na wysokości Międzynarodowej, tam będzie robione odwodnienie – zapowiada rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz. Wykopanych zostanie pięć studni, które zostaną włączone do miejskiej kanalizacji.

To nie jest remont docelowy – ten byłby dłuższy i bardziej uciążliwy dla mieszkańców. Obecne prace mają trwać do końca listopada. A równolegle Tramwaje Warszawskie wybierają teraz wykonawcę całościowego remontu torów. – Mam nadzieję, że uda się to zrobić do końca roku. Projektowanie potrwa dwa lata – zapowiada wiceprezes TW Konrad Niklewicz.