Trzy auta rozbite, dwie osoby w szpitalu. Wypadek pod Makowem Mazowieckim

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-11-26 9:59

We wtorkowy poranek (25 listopada) trzy auta zderzyły się na skrzyżowaniu w Karniewie (pow. makowski) na drodze krajowej nr 60. Dwie osoby trafiły do szpitala. Policja ustala szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku.

Trzy auta rozbite, dwie osoby w szpitalu. Wypadek pod Makowem Mazowieckim

i

Autor: KPP w Makowie Mazowieckim/ Materiały prasowe
  • Wypadek na skrzyżowaniu w Karniewie miał miejsce we wtorek rano.
  • Kierująca Kią nie ustąpiła pierwszeństwa, co doprowadziło do kolizji z BMW i Renault.
  • Dwie pasażerki trafiły do szpitala, a policja bada szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Karniewo. Wypadek na skrzyżowaniu

Do wypadku w miejscowości Karniewo doszło we wtorek około godz. 7:40. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 41-letnia kierująca pojazdem marki Kia, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu BMW, którym kierował 41-letni mężczyzna. W celu uniknięcia zderzenia kierowca BMW zjechał na prawe pobocze i uderzył w oczekujący na skrzyżowaniu samochód marki Renault, kierowany przez 64-letniego mężczyznę - przekazała kom. Monika Winnik z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

Niestety nie obyło się bez osób poszkodowanych. Pasażerka podróżująca BMW oraz pasażerka Renault z obrażeniami ciała zostały zabrane do szpitala.

Jak zapewniła makowska policja, wszyscy kierowcy biorący udział w wypadku byli trzeźwi.

Polecany artykuł:

Zatrzymano dwóch groźnych przestępców. Jeden z nich spowodował śmiertelny wypad…

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

Na miejscu zdarzenia pracowały służby ratunkowe. Wśród nich byli policjanci, którzy wykonali czynności procesowe, by wyjaśnić szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku.

Polecany artykuł:

Wszedł wprost pod rozpędzony pociąg. Nagranie z Wołomina mrozi krew w żyłach
Zderzenie tramwajów i autobusu w Warszawie 18.11.2025
23 zdjęcia
Gnał przed siebie nie patrząc na znaki. Wysokość mandatu zwala z nóg
Sonda
Miałaś/eś kiedykolwiek wypadek samochodowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK
MAZOWSZE WIADOMOŚCI