Trzy auta rozbite, dwie osoby w szpitalu. Wypadek pod Makowem Mazowieckim

Wypadek na skrzyżowaniu w Karniewie miał miejsce we wtorek rano.

Kierująca Kią nie ustąpiła pierwszeństwa, co doprowadziło do kolizji z BMW i Renault.

Dwie pasażerki trafiły do szpitala, a policja bada szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Karniewo. Wypadek na skrzyżowaniu

Do wypadku w miejscowości Karniewo doszło we wtorek około godz. 7:40. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 41-letnia kierująca pojazdem marki Kia, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu BMW, którym kierował 41-letni mężczyzna. W celu uniknięcia zderzenia kierowca BMW zjechał na prawe pobocze i uderzył w oczekujący na skrzyżowaniu samochód marki Renault, kierowany przez 64-letniego mężczyznę - przekazała kom. Monika Winnik z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

Niestety nie obyło się bez osób poszkodowanych. Pasażerka podróżująca BMW oraz pasażerka Renault z obrażeniami ciała zostały zabrane do szpitala.

Jak zapewniła makowska policja, wszyscy kierowcy biorący udział w wypadku byli trzeźwi.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

Na miejscu zdarzenia pracowały służby ratunkowe. Wśród nich byli policjanci, którzy wykonali czynności procesowe, by wyjaśnić szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku.

