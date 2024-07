Zakaz jazdy samochodem w niedzielę. Kierowcy się wściekli. Chodzi o ekologię

Wiemy, ile trzeba było wydać na czyszczenie pomnika Syrenki. Ostatnie Pokolenie oblało go pomarańczową farbą

To nie żarty!

Blisko 53 tys. uczniów zdawało maturę na Mazowszu. Jak im poszło? My już znamy wyniki!

Warszawa zdeklasowana. To miasto przegoniło stolicę w rankingu

Instytut WiseEuropa to niezależny think-tans, który specjalizuje się w polityce europejskiej zagranicznej oraz ekonomii. − Misją WiseEuropa jest poprawa jakości polityki krajowej i europejskiej oraz środowiska gospodarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach ekonomicznych i instytucjonalnych, niezależnych badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki na gospodarkę − czytamy na ich oficjalnej stronie internetowej.

Instytut WiseEuropa przygotował ostatnio szereg propozycji, które mogą pomóc Europie w zmniejszeniu zużycia ropy naftowej.

Na listę propozycji trafił chociażby… zakaz jazdy samochodem w niedzielę. Ten pomysł mógłby nie spodobać się wielu kierowcom. Wszyscy pamiętamy dokładnie, jak wyglądały dni, w których wprowadzony został lockdown podczas pandemii koronawirusa. Powrót do takiego stanu rzeczy mógłby być katastrofalny dla wielu osób.

Przygotowali raport „Nowa z gazu”. Instytut WiseEuropa chce wprowadzenia zakazu jazdy samochodami w niedzielę

Pomysł, na który wpadł instytut, dotyczyłby jedynie miast. Jego skutki mogłyby być jednak spektakularne. Ograniczenie ruchu tylko w jedną niedzielę w miesiącu mógłby ograniczyć zużycie ropy o 13 tys. ton dziennie. Gdyby zakaz obowiązywał przez wszystkie niedziele w miesiącu, oszczędność sięgnęłaby już 51 tys. ton ropy.

Zakaz poruszania się samochodem w niedziele to raczej fikcja, ten, skutecznie uniemożliwiłby wyjazdy weekendowe, czy nawet urlopowe wielu mieszkańcom. To jednak nie wszystko… bowiem pomysłów jest więcej.

− Obniżenie dopuszczalnej prędkości na autostradach o co najmniej 10 km/h. Pomysł jest ciekawy do rozważenia wraz z większą reformą zmierzającą do zwiększenia bezpieczeństwa na polskiej sieci dróg szybkiego ruchu (w tym dróg ekspresowych i autostrad) − czytamy dalej.

− Tańszy transport publiczny i zachęcenie do mikromobilności, chodzenia pieszo i jazdy na rowerze, ale również wprowadzenie naprzemiennego użytkowania samochodów prywatnych w miastach − dalej.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Nie każdy wjedzie do centrum miasta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.