Adriana Kalska zdobyła sławę dzięki roli Izy Lewińskiej, później Chodakowskiej w serialowym hicie TVP. Gwiazda była też prywatnie partnerką serialowego ukochanego Marcina, którego gra Mikołaj Roznerski. Kiedy Roznerski i Kalska rozstali się w życiu prywatnym, postać Izy w serialu powoli zaczęła tracić na znaczeniu. Teraz doszło do tego, że Kalskiej po latach nie ma już w nowej czołówce "M jak miłość".

Ada Kalska pozuje z córką

Tymczasem Adriana Kalska na swoim profilu na Instagramie zaczęła dziwne wspominki. Na Instastory pojawiły się wideo i zdjęcia z czasów, kiedy rodziła swoją serialową córkę. Ale najdziwniejsze jest to, że w tych wspomnieniach pojawił się wzruszający fragment filmu, na którym miłość jej i Marcina kwitnie. Ale to nie wszystko, co pokazała aktorka.

Na nowych zdjęciach Kalska prezentuje się w zupełnie nowym wydaniu. Totalna metamorfoza zmieniła ją w... serialową Izę z początków jej udziału w "M jak miłość"! Czarne loczki okalają niewinną twarz i tylko jeden szczegół zmienia ten wizerunek w coś zupełnie nowego. Na twarzy Kalskiej w loczkach pojawiły się okulary, które zdecydowanie dodają jej uroku.

Internauci zachwyceni metamorfozą Kalskiej: "Pani profesor hot🔥"

Najgoręcej na metamorfozę Kalskiej zareagowała męska część jej publiczności na Instagramie. Prawdę mówiąc, zrobiło się całkiem namiętnie... Oczywiście fanki też dołożyły swoje "cegiełki" do oceny nowego wyglądu swojej idolki.

- Pani profesor hot🔥

- Wyglądasz oszałamiająco ❤️❤️ Pozdrawiam 😍❤️

- Cudowna😍❤️

- Śliczna ❤️❤️❤️

Kalska ostatnio na swoim profilu na Instagramie jest coraz bardziej aktywna. Na wielu zdjęciach pokazuje się z planu "M jak miłość", dowodząc tym samym, że brak jej osoby w czołówce, nie oznacza odejścia z serialu. Zastanawiające jest też wspomnienie czułych chwil z serialowym ukochanym. Przecież w serialu oni się rozstali, ona wyszła po raz trzeci za mąż. O co więc chodzi?

Kalska padnie w ramiona Roznerskiego?

Może być tak, że Iza z "M jak miłość" podpowiada swoim wiernym fanom, że ona jeszcze do swojej serialowej rodziny powróci i to "z przytupem". Jak na zamieszczonym na jej profilu wideo, Kalska rzuci się w ramiona Roznerskiego i na przydechu wyszepczą do siebie czułe słowa. A może Kalska powolutku jednak odchodzi z telenoweli, która przyniosła jej sławę i żegna się miłymi wspomnieniami?

