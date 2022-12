Agnieszka Włodarczyk nie wróciła wprawdzie jeszcze do pracy po narodzinach dziecka, ale bardzo aktywnie prowadzi konto na Instagramie, przyjmując kolejne płatne współprace (za jedną ostatnio nieźle oberwała). Nic więc dziwnego, że mogąc zarabiać w ten sposób, wybiera tę opcję, stale przebywać z synkiem w domu, który jest jej oczkiem w głowie. Aktorka często dzieli się w social mediach macierzyńskimi doświadczeniami, nie lukrując ich. Teraz wprost wyznała, że nie ma zamiaru przemęczać się przed świętami, szorując na błysk okna, czy spędzając kilka godzin w kuchni przy garach.

Agnieszka Włodarczyk o planach na święta: "Nieumyte okna? Trudno, zaciągnę rolety"

Agnieszka Włodarczyk, która wiele lat temu zadziwiła internautów swoją interpretacją kolędy "Cicha noc", nie ma zamiaru popadać w wir świątecznych przygotowań, przemęczając się w tym magicznym okresie, podczas którego tak naprawdę każdy powinien nieco zapomnieć o pędzie życia i odpocząć. Nieumyte okna? Ma na to sposób. Zwłaszcza że w mieszkaniu sprząta na bieżąco.

- Jak nastroje przedświąteczne? U mnie tym razem zupełny luz. Postanowiłam się nie spinać, że ma być perfekcyjnie. Nieumyte okna? Trudno, zaciągnę rolety, i tak staram się trzymać w domu względny porządek. Niezrobione zakupy? Zrobię na ostatnią chwilę, grunt, że pierogi i uszka zamówione. To było i tak od zawsze moje ulubione danie wigilijne. No dobra zrobię jeszcze podgrzybki w mascarpone. Nie jem aż tyle i nie chcę. Nie lubię też dań, które leżą trzy dni, więc ugotuję coś na bieżąco drugiego dnia. Z wiekiem zaczyna mnie męczyć ta pogoń za perfekcjonizmem, bo to stresujące i niepotrzebne. Nie o to chodzi w świętach - napisała i przy okazji złożyła obserwatorom świąteczne życzenia.

Choć wiele osób zapewne będzie krytykowało podejście aktorki, spora część jej fanów ucieszyła się, że gwiazda wprost powiedziała, jak wyglądają pozbawione stresu przygotowania do Bożego Narodzenia.

- Pani Agnieszko, bardzo cenny post. Każdej z nas przyda się zwolnić. Pozdrawiam z wanny, a co tam brudne okna!

- Potwierdzam, im jestem starsza, tym większy mam luz. Nie przygotowuję już tyle potraw, tylko to, co lubimy najbardziej. Okna były myte w październiku i muszą wytrzymać do wiosny - piszą kobiety.

Zgadzacie się z takim podejściem?