Agnieszka Woźniak-Starak wyglądała jak z brytyjskiej arystokracji. Co za luksus!

Jesień to czas, gdy miłośnicy koni i natury spotykają się na wyjątkowym wydarzeniu - Hubertusie. W Gałkowie, które od lat jest miejscem spotkań artystów, sportowców i celebrytów, ponownie pojawiła się Agnieszka Woźniak-Starak. Znana z miłości do zwierząt i doskonałego gustu, zachwyciła stylizacją, która w doskonały sposób łączy elegancję, wygodę i ponadczasowy styl.

Agnieszka Woźniak-Starak szaleje w Gałkowie. Tak ubrana mogłaby podbić zagraniczne salony

Tegoroczna edycja Hubertusa była dla Agnieszki Woźniak-Starak okazją, by zaprezentować swoje modowe wyczucie stylu. Gwiazda postawiła na styl inspirowany brytyjską wsią - szarą marynarkę w jodełkę, wełniany kaszkiet i klasyczne oficerki. Całość tworzyła spójny, elegancki look.

Stylizacja Agnieszki nie była przypadkowa. Dziennikarka od lat pasjonuje się jeździectwem, a Gałkowo jest miejscem, do którego chętnie wraca. Na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiła się obszerna relacja z wydarzenia, na zdjęciach widać, jak z gracją dosiada konia z czaprakiem Hermès wartym kilka tysięcy złotych.

Hubertus to nie tylko święto koni, ale także okazja do spotkań w gronie znajomych. W Gałkowie pojawili się również Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka, z którymi Agnieszka spędziła dzień w wyjątkowej atmosferze.

Wymiatałaś, Aga! - napisała gospodyni wydarzenia, Karolina Ferenstein-Kraśko. Pod postem opublikowanym przez Agę swoje serduszka zostawili też m.in. Piotr Kraśko, Martyna Wojciechowska, Monika Olejnik i Joanna Przetakiewicz.

