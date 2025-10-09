Agnieszka Woźniak-Starak wyglądała jak z brytyjskiej arystokracji. Co za luksus!

Klasa, elegancja i urok w jednym. Agnieszka Woźniak-Starak po raz kolejny udowodniła, że potrafi połączyć modę ze swoją pasją. Na tegorocznym Hubertusie w Stadninie Koni Ferensteinów w Gałkowie dziennikarka zaprezentowała się w stylizacji, której pozazdrości jej niejedna fanka mody. Toż to brytyjski szyk i nowoczesny luksus!

Jesień to czas, gdy miłośnicy koni i natury spotykają się na wyjątkowym wydarzeniu - Hubertusie. W Gałkowie, które od lat jest miejscem spotkań artystów, sportowców i celebrytów, ponownie pojawiła się Agnieszka Woźniak-Starak. Znana z miłości do zwierząt i doskonałego gustu, zachwyciła stylizacją, która w doskonały sposób łączy elegancję, wygodę i ponadczasowy styl.

Agnieszka Woźniak-Starak szaleje w Gałkowie. Tak ubrana mogłaby podbić zagraniczne salony

Tegoroczna edycja Hubertusa była dla Agnieszki Woźniak-Starak okazją, by zaprezentować swoje modowe wyczucie stylu. Gwiazda postawiła na styl inspirowany brytyjską wsią - szarą marynarkę w jodełkę, wełniany kaszkiet i klasyczne oficerki. Całość tworzyła spójny, elegancki look.

Stylizacja Agnieszki nie była przypadkowa. Dziennikarka od lat pasjonuje się jeździectwem, a Gałkowo jest miejscem, do którego chętnie wraca. Na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiła się obszerna relacja z wydarzenia, na zdjęciach widać, jak z gracją dosiada konia z czaprakiem Hermès wartym kilka tysięcy złotych.  

Hubertus to nie tylko święto koni, ale także okazja do spotkań w gronie znajomych. W Gałkowie pojawili się również Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka, z którymi Agnieszka spędziła dzień w wyjątkowej atmosferze. 

Wymiatałaś, Aga! - napisała gospodyni wydarzenia, Karolina Ferenstein-Kraśko. Pod postem opublikowanym przez Agę swoje serduszka zostawili też m.in. Piotr Kraśko, Martyna Wojciechowska, Monika Olejnik i Joanna Przetakiewicz.

