Ale pozy! Kasia Glinka zrzuciła ubrania, a później pokazała zdjęcia. Ma 47 lat i ciało bogini

Katarzyna Glinka w sieci pokazała, jak ćwiczy, by utrzymać zgrabną sylwetkę. Na jej instagramowym koncie pojawiło się kilka zdjęć, od których nie sposób oderwać oczu. Gwiazda seriali pozowała do nich ubrana jedynie w czarne bikini, pozostałe fatałaszki zrzuciła, odsłaniając idealną figurę. To na nią ciężko pracuje na siłowni, ale nie tylko. W skąpym kostiumie kąpielowym wyczyniała prawdziwe cuda. Ależ z niej joginka!