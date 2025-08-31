Powierza z koniem na kiju, Stramowski z dzieckiem, a Grabowski bez brody! Ale odmłodniał

Wałbrzych stał się centrum wydarzeń, goszcząc XXVII Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd.

Wydarzenie przyciągnęło znane osobistości, takie jak Anna Powierza, Piotr Stramowski i Andrzej Grabowski.

Gwiazdy zaprezentowały swoje umiejętności jeździeckie, a także zaskoczyły stylizacjami i metamorfozami.

Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd. Za pomysłem stoi Katarzyna Dowbor

Jeździectwo to wśród naszych celebrytów sport bardzo popularny. Nic dziwnego zatem, że kolejna - 27. już - odsłona Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd wzbudziła wielkie zainteresowanie. Również wśród tych, którzy na koniach jeździć za bardzo nie lubią i nie potrafią. Skąd wziął się pomysł tych zawodów? Okazuje się, że stoją za nim legendarna prezenterka Katarzyna Dowbor i Andrzej Sałacki, utytułowany zawodnik i prezes Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada.

Art Cup to wyjątkowe wydarzenie, które od ponad dwóch dekad łączy świat jeździectwa z kulturą, sztuką i spotkaniami z ulubionymi gwiazdami. Co roku znani artyści mierzą się w czterech widowiskowych konkurencjach jeździeckich: skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu, powożeniu i western, prezentując nie tylko sportowe umiejętności, ale także pasję i miłość do koni

- czytamy na stronie wydarzenia. W tym roku - jak zwykle na zawodach - zobaczyć mogliśmy wielkie gwiazdy. Byli m.in. Anna Powierza, Piotr Stramowski, Andrzej Grabowski, Henryk Sawka, Marek Siudym czy Dawid Czupryński czy Artur Pontek.

Anna Powierza, Piotr Stramowski i Andrzej Grabowski na Jeździeckich Mistrzostwach Gwiazd

Jak to często bywa, uwagę na siebie zwracała Anna Powierza, czyli słynna Czesia z serialu "Klan". Aktorka odziana w specjalistyczny strój i gustowny kapelusz paradowała z... koniem na kiju. Piotr Stramowski z kolei postawił na znacznie wygodniejszą kreację (biała koszula i krótkie spodnie). Na imprezie towarzyszyło mu dziecko (prawdopodobnie jego córka). Aktor miał także czas na pogawędkę z Andrzejem Grabowskim. Gwiazdor "Kiepskich" zgolił już pokaźną brodę i zostawił sobie nieco większy zarost. Zmiana na twarzy sprawiła, że aktor mocno odmłodniał. Andrzejowi Grabowskiemu chyba było nieco chłodno, bo na koszulę założoną miał modną kremową marynarkę. Na zdjęciach możemy też ujrzeć słynnego Ferdka z "Kiepskich". stukającego w telefon. Twarze uczestników zdecydowanie wskazują na to, ze impreza była udana.

W galerii prezentujemy zdjęcia z Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd: Anna Powierza z koniem na kiju, Piotr Stramowski z dzieckiem, a Andrzej Grabowski bez brody!