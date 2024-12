Będzie wspólny projekt Dody i Edyty Górniak?! Jest już pomysł!

Edyta Herbuś szczerze o relacjach z dziećmi partnera. "Nie było to łatwe"

To było wydarzenie, które poruszyło całą Polskę. Na temat pojednania Dody i Edyty Górniak wypowiadały się bowiem nie tylko inne gwiazdy (m.in. Natalia Kukulska czy Justyna Steczkowska), ale głos w sprawie zabrał nawet sam marszałek sejmu i kandydat na Prezydenta RP - Szymon Hołownia. Do dziś nie milkną echa zakończenia tego trwającego blisko dwadzieścia lat konfliktu, który rozgrzewał do czerwoności polski show-biznes. Po kilku tygodniach od spotkania Dody i Edyty za kulisami "Tańca z Gwiazdami" ta pierwsza przyznała, że cała sytuacja była totalnie przez nią nieprzemyślana:

Moje pogodzenie było bardzo spontaniczne. Właściwie nie wiem co mi odbiło w tej jednej danej chwili, ale nie żałuję tego w ogóle. Jestem spontaniczną laską, za bardzo nie kalkuluję. Myślę, że takie gesty są najważniejsze. Bo one przynoszą najwięcej zmian paradoksalnie – powiedziała Doda w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

Nie jest tajemnicą, że obie artystki tydzień po tym wiekopomnym wydarzeniu spotkały się na kolacji. Od tej pory nie publikowały już wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych, ale - sądząc po ich wypowiedziach - zgoda trwa. Co więcej, z ust Dody zaczęły padać pewne propozycje względem Edyty. W wywiadzie dla portalu party.pl gwiazda wyraziła bowiem nadzieję, że ta przyjmie zaproszenie do serialu dokumentalnego, który będzie opowiadał o karierze Rabczewskiej. To jednak nie jedyny pomysł, na jaki wpadła Dorota!

Wspólny duet Dody i Edyty Górniak? "Weź przestań, gdzie?"

Po pojednaniu wielu fanów obu artystek zaczęło zastanawiać się, czy mogą liczyć na duet pogodzonych artystek. Zapytana o szansę na wspólny utwór przez portal kozaczek.pl Doda gwałtownie zaprzeczyła:

Nie no, weź przestań, gdzie? Polka na dwie diwy? Mamy zupełnie inne głosy. Jestem alt rockowy, ona ma taki wiesz, mezzosopran. Nie… - ucięła temat Rabczewska.

W tej samej rozmowie padła jednak bardzo ciekawa propozycja odnośnie potencjalnej współpracy obu pań. Okazało się, że Doda ma już pewien pomysł:

Ja bym wolała jakiś podcast z nią zacząć robić. To by było mega śmieszne - stwierdziła gwiazda.

Jesteśmy pewni, że miłośnicy obu artystek już nie mogą się doczekać. Teraz pozostaje czekać na odpowiedź Edyty.

