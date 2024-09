Brodka wbiła szpilę Steczkowskiej. Nie musiała długo czekać na odpowiedź

W środę, 11 września, po sieci rozeszły się informacje o wypadku, do jakiego doszło na planie teledysku Justyny Steczkowskiej. Piosenkarka wpadła w szklane odłamki i dość poważnie się zraniła. Monika Brodka najwyraźniej nie przejęła się upadkiem koleżanki po fachu, za to zwróciła uwagę na jej kostium oraz scenerię klipu. Coś jej to mocno przypomina. Justyna odpowiedziała na sugestie.