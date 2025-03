Co dalej z "Tańcem z Gwiazdami" Polsatu? Edward Miszczak wszystko ujawnił!

Podobna do znanego taty?

"Taniec z Gwiazdami" od lat cieszy się popularnością. Najpierw jako show TVN-u, później Polsatu. Widzowie oglądają śmigające po parkiecie gwiazdy już od 20 lat! Pierwsza edycja w TVN-ie wystartowała w 2005 r., emisję programu zakończono w 2011 r., a w 2014 r. show wrócił na antenę. Ale od tamtej pory jest nadawany w Polsacie niemal bez przerwy.

Niemal, bo widzowie nie obejrzeli swojego ulubionego programu w 2023 r. Wrócił do ramówki dopiero wiosną 2024 r. Teraz trwa 16. edycja "Tańca z Gwiazdami" - oczywiście mowa o wersji Polsatu. Co z edycją 17.? Będzie czy widzowie znów będą musieli pogodzić się z przerwą?

"Taniec z Gwiazdami" cieszy się sporą oglądalnością. Co dalej z show?

"Taniec z Gwiazdami" w telewizji jest od dwóch dekad, ale widzowie nadal chcą oglądać celebrytów, którzy trenują pod okiem doświadczonych tancerzy i później brylują (lub nie) na parkiecie. 16. edycja show nie jest tu wyjątkiem. Pierwszy epizod obejrzało 1,65 mln widzów, a to oznacza, że cieszy się popularnością. Czy to możliwe, by wykasować kurę znoszącą złote jajka? Miszczak powiedział wprost.

Edward Miszczak sam widzi, że nowa edycja show okazała się hitem.

Częścią sukcesu jest odmłodzony skład gwiazdorski, o który zabiegał prezes Żak. Jak widać, zadziałało. Program stał się bardziej oryginalny i otwarty, co sprawiło, że gwiazdy inaczej spojrzały na swój udział w nim. Kiedy zobaczyły, że to nowa wersja formatu, chętniej zgłaszały się na castingi. Dziś jesteśmy w trakcie emisji bieżącej edycji i jednocześnie finalizujemy nabór do jesiennej serii - stwierdził w rozmowie z Interią.

To oznacza, że szykuje się 17. edycja "Tańca z Gwiazdami"! Kogo byście w niej widzieli?

