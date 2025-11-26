Dagmara Kaźmierska handluje kurtkami za 3 tysiące zł i futrami za 5! Wszystko pokazuje w sieci

Dagmara Kaźmierska zniknęła z telewizji po tym, jak ujawniono koszmarne szczegóły jej przeszłości. Ale nadal prężnie działa w sieci, a we wszystkim wspiera ją ukochany syn, który jednocześnie usiłuje zostać lekarzem i gwiazdą internetu. Dagmarę na Instagramie śledzi 1,1 miliona internautów, ale królowa życia publikuje też nagrania na TikToku. I to nie tylko prywatne.

Na TikToku Kaźmierska reklamuje swoją działalność zarobkową. A jest nią sklep z luksusowymi dobrami. Dagmara oferuje kurtki, płaszcze, torby czy dodatki - wszystko w cenach, które zwyczajnego człowieka przyprawiają o zawrót głowy.

Kaźmierska handluje ubraniami za grube tysiące złotych

Była gwiazda telewizji wciąż stara się żyć niczym królowa. Jeździ na luksusowe wakacje, a wypady do Turcji łączy z zabiegami i operacjami plastycznymi. Kilka miesięcy temu postanowiła zarobione pieniądze zainwestować w swój wygląd i poddała się liftingowi twarzy oraz szyi. Ponieważ stara się być blisko swoich fanów, efekty pokazała natychmiast po zdjęciu części opatrunków. Wyglądała przerażająco, nie była w stanie samodzielnie jeść i ledwo mówiła. Teraz za to cieszy się odmłodzoną twarzą.

Niestety, wyjazdy i zabiegi kosztują. Kaźmierska zarabia, sprzedając ubrania i dodatki, a te nie należą do najtańszych. Nowe towary, które przybywają do jej butiku, pokazuje na TikToku.

Niedawno zachwalała kurtkę w odcieniu łososiowego złota za 3200 zł, wcześniej prezentowała kuse, różowe wdzianko za tę samą cenę. Oferuje też futra za ponad 5 tysięcy zł, torby za 600 zł, ale i 1800 zł, paski za 350 zł, apaszki za 400 zł, a biżuterię za blisko 500 zł. W działalności wspiera ją syn Conan, którego też można zobaczyć na nagraniach.

- Tanio! 350! - mówi na jednym z klipów Dagmara. A Conan dodaje: - Poszewska, chusta, kurtka - 2 koła, dzisiaj albo wcale!

Czy to są pieniądze, które na ubrania wydaje przeciętny Polak? Raczej nie, ale wydaje się, że królowa życia ma swoich odbiorców.

Dagmara Kaźmierska pokazała swoją nową twarz!