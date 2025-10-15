Odmłodzona Dagmara Kaźmierska pisze o nienawiści i zazdrości. "Co musi się jeszcze wydarzyć?". Wygląda jak Barbie!

Dagmara Kaźmierska w sieci opublikowała dwie fotki pełne słońca, radości i swobody. Pozowała w skąpym wdzianku, z okularami przeciwsłonecznymi na oczach, pod pergolą i z psiakiem u boku. Sama słodycz? Jej wpis wcale nie był optymistyczny, wręcz przeciwnie.

GNIEW, NIENAWIŚĆ I ZAZDROŚĆ DZIAŁAJĄ TYLKO NA NASZĄ NIEKORZYŚĆ. Zastanawiam się, co musi się jeszcze wydarzyć, żeby w końcu ludzie to zrozumieli - zaczęła Dagmara.

Zobacz także: Syn Dagmary Kaźmierskiej wspomina o podwójnej stracie. Przejmujący wpis kilka dni po pogrzebie "Dżejka"

I dodała:

Spokojności Kochani.

Kaźmierska przy okazji pochwaliła fotografa, który wykonał jej piękne zdjęcia:

HARRY, Adam Harry Charuk, NAJLEPSZY FOTOGRAF, PO PROSTU CZARODZIEJ.

Zobacz także: Zapytali Dagmarę Kaźmierską o przyczynę śmierci Dżejka. Tak odpowiedziała. Co się stało Jackowi Wójcikowi?

Skąd te słowa o nienawiści?

Ostatnio Dagmara mierzy się z nieprzychylnymi komentarzami po tym, jak na swoim koncie na Instagramie opublikowała informację o śmierci Jacka Wójcika, znanego z "Królowych życia". Z Dżejkiem przyjaźniła się od lat, ale ich relacja w pewnym momencie się popsuła. Po tym, jak Jacek nagle zmarł, pojawiły się głosy, że Kaźmierska nie powinna pokazywać się na jego pogrzebie. I faktycznie tak się stało.

Dżejka pożegnała Edzia, znana z show TTV, na cmentarzu pojawił się też Conan, ale Dagmary zabrakło. Conan też zresztą trzymał się na uboczu.

Zobacz także: Dżejk nie żyje, ale jego konflikt z Kaźmierską przetrwał. O co poszło dawnym przyjaciołom?

Później Dagmara komentowała:

Chciałybyście tu sensacji. Tu sensacji nie będziecie miały. Tu nikt nie zrobi z tego live’a sensacji. Muszę dalej żyć. Mam syna. Idę do przodu, dziewczyny. Ja nie patrzę, co było za nami. Pamiętajcie, nikt nam nie zwróci w życiu chwil. Ani tych pięknych, najpiękniejszych na świecie, ani tych najgorszych. Tego już nie ma. To było. Ja mam syna, ja żyję dla swojego syna. Cieszę się bardzo, że połowa z was już sobie stąd poszła. Bye bye, bo liczyłyście, że może tu będą nie wiadomo jakie roztrząsania. No nie dziewczyny, nie będzie. Przykro mi, jeżeli zawiodłam, ale no nie będzie.

Zobacz także: Laluna wstrząśnięta śmiercią Wójcika. "Jacuś tak długo nic nie wiedział". Wspomniała o ciężkiej chorobie bohatera "Królowych życia"

Internauci komentują

Kaźmierska, mimo kryminalnej przeszłości, teraz może liczyć na spore grono wiernych fanów. Ci wspierają ją i teraz po śmierci Jacka. Wysyłają słowa otuchy:

"Kobieta, która przetrwała burze. Tulę", "Nic nie zmieni podłej mentalności ludzi… Ani wojna, ani cierpienie bliźniego, ani śmierć… Żyjemy w czasach hejtu i znieczulicy. Ludzi cieszy krzywda innych. To jest smutne. Wszystkiego dobrego, spokoju przede wszystkim", "Zgadzam się z Panią w stu procentach".

Zobacz także: Dagmara Kaźmierska przerwała milczenie. Nie chcieli jej na pogrzebie Jacka Wójcika, odpowiedziała

Zobacz więcej zdjęć. Dagmara Kaźmierska nie pojawiła się na pogrzebie Jacka Wójcika. Miała swoje powody

Dagmara Kaźmierska pokazała swoją nową twarz! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.