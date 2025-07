Dariusz Pachut zdobył popularność dzięki swoim ekstremalnym wyprawom, ale także za sprawą medialnych związków - najpierw z Dorotą Gardias, a później z Dorotą Rabczewską. Ta druga relacja rozpoczęła się w 2023 roku i przez wiele miesięcy była na językach wszystkich fanów show-biznesu. Wydawało się, że Doda wreszcie znalazła "tego jedynego".

Doda i Dariusz Pachut wspólnie podróżowali po świecie, publikowali romantyczne kadry i nie szczędzili sobie czułości. Niestety, związek nie przetrwał próby czasu. W październiku 2024 roku Dariusz potwierdził rozstanie.

Niestety, to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku. Była to bolesna decyzja.