Co to był za finał! Wiemy, kto wygrał "You Can Dance"!

Doda weszła w konflikt z osiedlowym... stadem wron!

Doda (41 l.) od ponad dwudziestu lat wzbudza zainteresowanie mediów, a jej życie prywatne śledzą nie tylko jej fani. Piosenkarka doskonale wie, co robić, żeby było o niej głośno. Nigdy nie gryzie się w język, a jej wypowiedzi często wzbudzały kontrowersje. Mało która osoba w polskim show-biznesie tak polaryzuje internautów.

Gwiazda nie tylko nie boi się krytyki, ale wręcz stawia jej czoła. Mimo wielu ataków w sieci i publicznych potyczek z hejterami, Doda nigdy nie zrezygnowała z walki o siebie i swoje poglądy. Wielokrotnie wchodziła też w medialne przepychanki z innymi osobami z show-biznesu oraz byłymi partnerami. Teraz piosenkarka trafiła na godnego sobie przeciwnika, a nawet całe stado!

Zobacz również: Doda z gwiazdką na biuście. Stanik ledwo się na niej trzymał. Co za pozy! Internauci rzucili się do komentowania

Doda rzuciła się na pomoc! Pożałuje tego?

Piękny, słoneczny, wiosenny dzień. A Doda jak zwykle wpakowała się w tarapaty. I po raz kolejny przez swoje dobre serce. Gdy podczas spaceru po swoim osiedlu zauważyła, jak duże ptaszysko atakuje mniejsze, niewiele myśląc, postanowiła reagować. Piosenkarka rzuciła się na pomoc biednemu ptaszkowi, który bronił swoje małe pisklęta przed dużą, złośliwą wroną.

Przed chwilą stoczyłam bardzo poważny bój z wroną, która zaatakowała gniazdo z młodymi innego ptaka - byłam po stronie tej drugiej, czarno-białej, 10 razy mniejszej. Wybiłam okno sąsiadowi, bo próbowałam ją przestraszyć, rzucając w górę kamienie - opisuje dramatyczną sytuację Doda.

Absolutnie nie nadawałbym się do nagrywania czy robienia zdjęć w przyrodzie, bo tam jest jedna zasada: żeby nie ingerować w prawo dżungli. W tym przypadku osiedla. Ja bym biegała za każdą antylopą, ratując ją przed lwami - dodała w emocjach.

Nie dość, że robiąc to wybiła szybę w oknie sąsiada, to jeszcze naraziła całemu stadu ptaków. Wrony to bowiem inteligentne zwierzęta, która zapamiętują ludzkie twarze. I to aż na 17 lat! Co więcej, to nie pierwszy raz, gdy Doda naraziła się osiedlowym wronom! Teraz ma powody do obaw.

Taka mała ciekawostka. Wrony są w stanie zapamiętać do 15 ludzkich twarzy i zemścić się w odpowiednim momencie. Są bardzo inteligentne. A ja już już tutaj takiemu okolicznemu gangowi wron podpadłam, bo kiedyś ratowałam wiewiórkę z ich szpon. Z sukcesem - mówi przejęta.

Miejmy nadzieję, że ptaki będą dla niej łaskawe!

Zobacz również: O tym plotkowały Doda z Agnieszką Kaczorowską w "Tańcu z Gwiazdami". Komu chciały utrzeć nosa?

Doda czy Maryla? Sprawdź, ile o nich wiesz! Pytanie 1 z 10 W latach 80. wystąpiła w telewizyjnej reklamie Pewexu. Doda Maryla Rodowicz Obie Następne pytanie