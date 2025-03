Edyta Pazura odebrała klucze do nowego apartamentu. To mieszkanie na starość! Dla niej i Cezarego Pazury

Edyta Pazura ostatnio wyznała w sieci, że jakiś czas temu zapracowywała się, działając na pełnych obrotach po 19 godzin na dobę. Teraz znalazła sposób na balans między pracą i życiem prywatnym. Wydaje się jednak, że skupienie na rozwijaniu własnej działalności w branży perfumeryjnej opłaciło się. Pazura właśnie powiadomiła swoich fanów, że odebrała klucze do nowiutkiego apartamentu.

W sieci pokazała krótkie nagranie z wnętrza. Przed Pazurami miesiące wypełnione remontem i mnóstwo wnętrzarskich wyborów, ale będzie pięknie. Edyta zaprezentowała już garść inspiracji. Znajdziecie je w naszej galerii!

Pazura pokazała gołe ściany i podłogi mieszkania, ale już widać jego atuty - ogromne przeszklenia, mnóstwo okien, które wpuszczą do środka naturalne światło, no i aż kilka poziomów. Na filmiku Edyty można zauważyć parter z ogródkiem, położoną wyżej antresolę i kolejne schody prowadzące na górę. Czyżby apartament miał aż trzy poziomy?

I zdradziła, jaka przyszłość czeka to piękne lokum, które zostanie wykończone w bieli i drewnie:

Na razie chcemy urządzić apartament i go wynając na jakiś czas.

Apartament będzie wynajmowany, ale w końcu Pazurowie chcą się do niego sprowadzić.

Jak już dzieciaki dorosną i dom okaże się dla nas za duży, to będzie czekało to miejsce. I to na tej samej ulicy - wyznała Edyta.