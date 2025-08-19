Elżbieta Zapendowska jasno podsumowała festiwal Top of The Top w Sopocie. Padły słowa o kłamstwie

Za nami inauguracja Top of the Top Sopot Festival 2005. Organizatorzy zapowiadali, że w Operze Leśnej czeka nas niezwykła podróż przez dziesiątki lat muzyki - od "starych, ale jaruch" światowych przebojów, po aktualne hity, które śpiewa dziś cała Polska. Faktycznie na scenie pojawiła się plejada artystów, jednak emocje po pierwszym dniu nie dotyczą wyłącznie muzyki. W sieci zaroiło się od krytycznych głosów.

Dziwne dźwięki na festiwalu w Sopocie

W poniedziałkowy wieczór publiczność w Sopocie bawiła się przy występach takich gwiazd, jak: Katrina (ex-Katrina & the Waves), Helena Vondráčková, Agnieszka Chylińska, T.Love, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Małgorzata Ostrowska, Natasza Urbańska, Blue Café czy Natalia Nykiel. Program zapowiadał się imponująco, ale już w trakcie transmisji w internecie pojawiły się setki komentarzy od widzów, którzy - delikatnie mówiąc - nie kryli swojego rozczarowania.

Najwięcej uwag fanów dotyczyło nagłośnienia festiwalu w Sopocie. Widzowie TVN pisali, że dźwięk był co "dziwny", a uwagę przyciągały zupełnie inne części ciała, niż te, które powinny wydawać głos. Niestety, nawet na oficjalnej stronie TVN na Instagramie można przeczytać takie komentarze:

Żenada. Nawet na festiwalach cycki są wywalane ,,, kiedyś to nie do pomyślenia !!! Była klasa , szyk i cudna muzyka !!

Festiwal był kiepski i widzę że nikt nie potrafi obiektywnie ocenić

Chylińska śpiewanie po Angielsku niech lepiej zostawi dla tych co po Angielsku śpiewać potrafią

Bardzo słaby festiwal, na pewno nie będę oglądał kolejnych dni

Nie da się słuchać.

Pojawiały się także zarzuty o śpiewanie z playbacku i fałszowanie. Czy Elżbieta Zapendowska zgadza się z okrutnymi opiniami internautów po pierwszym wieczorze w festiwalu Top of the Top w Sopocie?

Elżbieta Zapendowska nie gryzła się w język

O opinię Fakt poprosił Elżbietę Zapendowską ekspertkę od emisji głosu, "killerkę" braku talentów w muzycznych programach telewizyjnych.

Nie pogadamy, bo ja już prawie nic nie widzę i nie oglądam już festiwali

- zaskoczyła Elżbieta Zapendowska.

Nie poznamy prawdziwej oceny festiwalu?

Dziennikarze zapytali, czy Zapendowska może chociaż słyszała któryś z festiwalowych występów, ale okazuje się, że w 2025 roku całkiem odpuściła sobie festiwalowe emocje. Ale dodała jeszcze mocno szokujące słowa! Zobacz też: Whitney Houston zagrała w Polsce tylko raz. Krótki występ w Sopocie wywołał sporo kontrowersji.

Jak zapytacie kogoś innego, to nie będą mówić prawdy.

Tak więc po pierwszym dniu, Top of the Top Sopot Festival stał się głównie obiektem gorących dyskusji. Na szczęście kilka wykonań obroniło się samo, pomimo problemów z nagłośnieniem. Festiwal trwa cztery dni, więc może trzy wieczory wypadną znacznie lepiej?

Sonda Czy oglądasz festiwal TVN w Sopocie? Tak, jest super Przestałem/przestałam Nie